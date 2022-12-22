印度14歲少年梅赫（Sadanand Meher）17日在奧里薩邦（Odisha）的阿加普爾中學（Agalpur High School）運動時，意外遭其他同學擲出的標槍刺穿頸部。就在眾人以為目睹悲劇上演時，梅赫不只意識清楚，甚至能自行走向救護車，讓所有人嘖嘖稱奇。

（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，當時一名參加田徑比賽擲標槍項目的同學失手未命中標靶，卻射穿了梅赫的脖子，讓所有人陷入極大驚嚇。但出乎眾人預料的是，梅赫雖然也處於震驚狀態，卻能自行扶著標槍走路，接著坐在椅子上等待救護車送醫，當時他坐定的模樣，彷彿穿刺版的「沉思者」雕像。

（圖／翻攝自推特）

比瑪·布荷醫院（Bhima Bhoi Hospital）收治梅赫後，立即進行X光、超音波等精密檢查，2小時後驚訝發現這把卡在皮膚及肌肉層的標槍，「只差幾公分」就會傷到梅赫的氣管，且他頸部所有重要血管都幸運未受到波及，之後僅花費1小時手術就順利取出標槍。

此外，這起幸運的悲劇除引發當局高度關注與調查，當地民眾也好奇意外發生原因，以及事發當時有沒有老師在場監督。

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