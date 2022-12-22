天下真無不是的父母？英國16歲少女凱莉亞（Kaylea）因患有罕見先天疾病「脊柱裂」失去自理能力，未料她父母疑似不堪長期照護與企圖避免刑責，竟刻意把凱莉亞養到病態肥胖，導致她因肥胖與併發症死亡。而凱莉亞的母親直到最近才承認利用「胖死」方式謀害女兒。

綜合外媒報導，威爾斯波伊斯郡 (Powys)救護單位在2020年10月10日接獲凱莉亞父母報案，表示女兒陳屍家中床上。但檢警越調查這樁罕病兒命案，越覺得少女父母涉有重嫌，最後認為女孩父母在同年3月至10月期間，利用不健康飲食導致少女病態肥胖，且未讓女孩有足夠運動和提供整潔居住環境，存在嚴重過失殺人及漠視女兒因肥胖導致死亡。

檢方指出，凱莉亞生前除患有脊柱裂、腦積水外，還有因病態肥胖引發的多項併發症，以及大面積潰瘍、感染與發炎，最後因上述「非自然引起」的疾病死亡，認為少女父母未盡到照護殘疾女兒責任，還在「可預見情況下允許」女兒走向死亡。

凱莉亞現年39歲母親莎拉（Sarah Lloyd-Jones）在近日一改過去說詞，當庭承認自己「誤殺」女兒，與存在可預見女兒會有因肥胖導致的死亡風險，卻漠視死亡發生；44歲父親阿倫（Alun Titford）則繼續否認指控。對此，法官當庭讚揚莎拉，表示會在明年宣判其丈夫的刑期後確定她的刑責，隨後裁定將她保釋。

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