太多人都是「為了結婚而結婚」，可是根本不知道自己為什麼要結婚，甚至是從來也沒想過「結婚的意義」，就盲目的想婚。

離婚後才真正感到幸福的我，也來說說自己當初為什麼會結婚。

＃妳是因為什麼而想婚？是因為這些嗎？

當年的我，會覺得好像可以結婚，原因跟現在年輕女生差不多，不外乎就是覺得：

1、交往好幾年了（好像30歲前就要結婚？）

2、對方父母一直催婚（好像也不好一直當作沒聽到）

3、雙方的事業已經綁在一起（好像也不可能去跟別人結婚了）

4、覺得對方也沒什麼大問題（好像結婚也沒有不可以）

5、婚後的生活跟現在其實都一樣（結婚好像也沒差，不過就多一張紙？）

現在的妳，以上中了幾點呢？

那時候的我才25歲，真的還太年輕，明明對結婚這件事很迷惘，根本不懂結婚的意義，卻也找不到「一定不要結婚的理由」是什麼。

面臨對方父母的壓力，在自己父母也贊成的情況下，自己也就默許了大家的安排。

但是我根本不知道自己為什麼要結婚，也從來沒有評估過，對方這個人、對方的家庭，是否適合結婚，而是「好像也沒差」、「交往也順順的，不然就結婚好了」。

現在的我，再重新看這件事，會覺得：

不對啊！結婚是人生大事，要有「積極的理由」才可以去做，怎麼淨是些「消極且無奈的理由」卻要去做呢？

雖然「找不到一定不結婚的理由」

但如果沒有「一定要結婚的理由」，那幹嘛要結婚？

原因就是當時活在「社會的框架」、「長輩的期待」之下，然後沒覺得結婚只是「人生選項之一」，而誤以為「結婚是人生必選課」，那遲早都要結，現在結一結好像也省事？

這些邏輯夾殺之下，就莫名其妙結婚了，現在真的覺得超荒謬！

＃年齡壓力、社會眼光，都不該是結婚的原因

多少人的父母、親友可能是直接對女生說：

「再不結婚，超過30歲就沒人要了」

「女生一過30就掉價，趁年輕結婚比較有得選！」

「女生沒結婚沒生小孩很可憐，會孤老終生」

別說父母親友了，可能整個社會、許多媒體與網路文章，都在對妳傳遞著這樣的思想，一不小心妳就「聽進去了」，然後產生「結婚恐慌」，莫名其妙開始急著結婚，為了趕進度，什麼擇偶標準都不管了！

1、女生超過30歲就沒人要？

男生大齡單身是「黃金單身漢」，而女生就是「沒有人要」、「敗犬」、「剩女」、「老姑婆」？

如果妳用「有沒有人要」來定義女生的價值，妳就會把結婚奉為「女生的人生最高榮耀」，然後歧視那些沒結婚的女生。

就算結婚了，也會很害怕離婚，因為離婚就是沒人要、沒價值，如果妳覺得這樣的思想很可怕，那為何又要讓這樣的思想綁架自己？

2、女生30歲就掉價？

如果以「年齡」來決定女生的價值，越年輕越有價，老了就沒價？

要是妳跟著這樣想，過了30歲，妳會變得越來越沒自信，那麼妳的中年、老年該如何自處？

接下來妳肯定又會有「老化恐慌」，而成為過度怕老的女生，一輩子都被這些社會框架傷得好深。

3、女生沒結婚沒生小孩很可憐，會孤老終生？

其實有結婚有小孩，也可能會孤老終生啊！

如果是怕「老年生活沒人照顧」，此題根本不是這樣解，還不如多賺點錢！

妳一定要很肯定、很堅決，確定「結婚是我自己想要的」，不是「社會與別人給我的壓力」，再考慮結婚。

＃為什麼我們會那麼想要符合社會期待？

所謂的社會壓力、社會期待，對我們的影響有多深？

為什麼我們總會不自覺的就住進這些「社會框架」裡呢？

因為，我們身處其中啊！每天接觸到的可能都是這些觀念，我們等於「這樣被從小教到大」啊。

到了一定年紀沒結婚，大家都會覺得妳是剩女，於是不管妳的事業再成功、自己再怎麼自在，別人都還是覺得妳輸了。

就算妳自己覺得好得很，大家還是一副很同情妳的樣子，動不動就催促妳去找個伴，好像妳很可憐似的。

整天被問「怎麼不去交個男朋友呀？」

可能會讓妳不禁懷疑，「單身有錯嗎？」

就算有男朋友，也老是被問：「怎麼還不結婚呀？」

就算感情還沒有走到要結婚的階段，妳可能也會不小心著急起來。

我還有一些朋友是「交往中的兩人一起講好，沒有要結婚」

結果情侶中的女生，卻遇到很大的困擾，別人老是告訴她：

「妳這樣很吃虧耶！」

還是又回到戀愛一定要結婚的邏輯，沒結婚就是被浪費青春？

「妳怎麼可以接受他這樣？」

明明是兩個人講好的，為什麼別人都覺得好像是妳被欺騙？

「講好不結婚？那以後他拋棄妳怎麼辦？」

每個人都會這樣提醒，好像選擇不結婚是個很笨的決定似的。

很多女生並不是自己清楚結婚的意義，而是為了因為承受著像這樣的各種社會壓力，各種旁人的質疑，而想要成為大家傳統認知上「幸福的女人」。

於是認為：

「結婚就是戀愛的終點」

「結婚是人生必修課」

「結婚等同於得到幸福」

其實我們可以這樣想：

「戀愛是沒有終點的，就算沒結婚也可以一輩子戀愛」

「結婚不是人生必修課，妳可以結婚、也可以不結婚」

「結婚可能是幸福的一種，但不是幸福的唯一可能」

戀愛辣雞湯

結婚、不結婚都可以， 每個人都可以選擇自己的人生。

不結婚也能過得很幸福，結婚不是幸福的唯一可能。

（本文摘自《獨立，不等於跟愛情勢不兩立》／商周出版）

【內容簡介】我有愛他的能力，但也有獨處的能力。

女人需要的是做到：剛剛好的獨立！

戀愛時總以他為重心，失去他彷彿失去全世界？

明明感覺到對方沒心，卻還是鼓不起勇氣放棄？

90％的戀愛難題都來自：妳不夠愛自己！

當我們不再把曖昧當成交往，動不動就暈船；不再要求男友必須是無話不談的好閨密；不再時時想要監控另一半的行蹤與手機，才能讓愛情成為一段美好的關係！

「葳老闆」周品均 / 敲醒30萬粉絲的犀利戀愛經，教妳談一場最有「大人感」的幸福戀愛！

【作者簡介】周品均

唯品風尚集團CEO，Wstyle/東京著衣 品牌創辦人

2004年 創立「東京著衣」，寫下台灣電商創業的一頁傳奇。

2016年 創立「Wstyle」，期許女性擁有自在從容的生活態度。

2020年 接任唯品風尚集團CEO，打造多品牌時尚集團。

2021年 開始在Youtube分享職場與戀愛經，一年後達30萬訂閱。

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