有些人對結婚的期待，就是找一個經濟條件好的對象，這樣自己不用太辛苦，只要領著還過得去的薪水就可以了，甚至之後還能專心帶小孩，不用擔心經濟，聽起來好像很不錯喔？

＃結婚不是長期飯票，不要失去自己的選擇權

我還是建議，無論老公賺多少，女人都不要輕易放棄工作，自己有工作是為了經濟獨立，有自己的收入與存款，並且不會和社會脫節。

在「老公負責賺錢，我負責家務」，這樣的關係背後，妳會有什麼風險？

妳有沒有想過，如果不用辛苦賺錢，妳辛苦的可能會是別的事情？

（圖／商周出版提供）

＃羨慕別人有老公養？請看到後面的風險

真的不要看到別人的生活，就輕易覺得羨慕啊！

「包包都不用自己花錢買」

「生活費、旅行都是老公出錢」

「不用工作可以出去喝下午茶」

要想想人家得到這些，是因為付出了超大的風險跟代價，也許是尊嚴、獨立跟自由？

包包、旅行、下午茶，再貴都可以算出具體的價值，但一個人的尊嚴、獨立跟自由，根本是無價！

剛開始，妳得到算得出價值的這些東西，可能不覺得自己付出了什麼去換，而覺得非常美好，如果這個人從來不會傷害妳的尊嚴或干涉妳的自由，那也許妳一輩子都會覺得很美好。

但如果不是呢？如果發生了一些無法預期的事情，那麼妳就會發現，在「我養妳」的情況下，妳付出去換的，都是人生更重要、更無價的東西。

例如哪些情況呢？

1、妳失去的尊嚴：

如果雙方起了什麼爭執，對方一句「妳都吃我的用我的，憑什麼有意見？」就能堵妳的嘴。

如果對方有一天出軌了，妳也只能氣到內傷，但是根本離不開他，因為長期沒有收入，妳根本沒地方去！

2、妳失去的獨立：

如果沒有收入、也已跟社會脫節，妳再也無法獨立生活，只能永遠依附著對方，只求他千萬不能有一天想拋棄妳！

於是妳便很難不過度迎合、取悅對方。

3、妳失去的自由：

妳想買什麼、想做什麼，都要看人臉色、需要對方的同意，可能還會被問「買這個做什麼」，妳可能再也無法獨自決定很多事情。

也許你們現在感情美滿、婚姻順利、身體健康，怎麼想都不覺得會有這些事，但是我們無法保證對方永遠都不會變，或不會遭遇任何意外風險，妳都得先想，如果有一天「他不再是現在的他」，妳的生活會變成怎樣？

所以，一定要有經濟自主權，這樣發生什麼事的時候，妳才不會只能隱忍，而「有能力」離開他，如果是妳遭遇意外，妳也「有能力」支持他、扶持他，不會一下子就「無法承受變故」，這樣的生活不是比較安穩嗎？

說也奇怪，女生如果擁有隨時可以離婚的條件，婚姻反而比較幸福且穩固，因為兩個人的關係比較「平衡且對等」，沒有一方在委屈，也沒有一方在強勢。

就算真的遇到問題而離婚，她們離婚後的生活也不會過得太差，因為她們只是失去婚姻，而沒有失去經濟，隨時都能重建自己的生活。

＃家庭主婦有分失敗的，跟成功的

妳以為當家庭主婦很容易嗎？在家閒閒沒事幹？才不是呢！

一個成功的家庭主婦，能把所有家務打點妥當，管理廚房、居家收納、各種清掃都難不倒她，就算某些家務是花錢外包出去，但是要管理好這些內務，本來就不容易。

如果有孩子，還要把孩子的教育、起居、健康、生活習慣都打理好，能成功做好這麼多事情的女人，通常智商、情商都很高，堅強、有毅力又有學習力，如果今天是在職場上，她們也一定是表現不俗的人！

成功的職場女性 vs.成功的家庭主婦

無論在哪裡發揮，只要能做得成功而非亂糟糟，那她們同樣都是厲害有腦的女人，只是選擇的戰場不同罷了。

如果是因為職場不順，所以才想當家庭主婦的女生，其實是沒辦法變成「成功的家庭主婦」的。

因為妳在職場發生的問題，也會發生在妳的家庭裡，像是做事順序不對、不擅溝通、粗心大意、邏輯不好、情商太低，只是發生的地點不一樣，所以造成的問題不一樣罷了，當好家庭主婦，管理好一個家庭，可沒那麼簡單！

＃當家庭主婦的條件

而且我認為要當家庭主婦，一定要有幾個成就條件：

1、要有自己的錢

妳的錢可以是之前工作的存款，或者是持續性的被動收入，也可以是在家兼差，或是娘家那邊的繼承或贊助。

如果妳是那種辭掉正職就不會有進帳，也沒什麼存款的女生，那千萬不要當家庭主婦！以免毫無退路！

2、持續提升自己

在職場上，我們都知道一定要不斷提升自己，以免被社會淘汰，其實當家庭主婦也一樣啊！尤其離開職場，更容易失去競爭力，那麼更要多接觸新知，也要持續打理好自己的外貌，都不要因為自己是家庭主婦就鬆懈、就懶散。

如果妳覺得又要充實新知、打理好自己，又要負責家務、育兒，這樣不是比上班更辛苦？

是啊！家庭主婦本來就比上班辛苦！妳現在終於知道啦。

所以妳千萬不要以為是能變輕鬆，而當家庭主婦啊！

3、要有自己的朋友圈

朋友是讓自己不跟社會脫節的重要關鍵，除了老同學和以前職場上的老闆、主管、同事們，以及原本自己的各界朋友保持交流。

不要覺得自己的生活跟他們不再有交集，就把朋友都丟了，那妳當然很容易跟社會脫節。

接著透過育兒，再持續結交新的朋友！

例如：帶孩子去公園玩而認識的其他孩子家長、孩子上學後的同學家長，都可能是妳新的朋友，不要讓自己變成一個沒有朋友的人。

當家庭主婦沒有不好，但是一定要懂得後面的風險，不然妳就得祈禱一輩子都一帆風順，老公絕對不會變心，也不會失業、不會生病、不會出意外，不然一下子全家就頓失依靠！

但如果兩個人都有一定的經濟能力，就能分散風險，遇到問題時，整個家才不會受到太大影響，這才是比較成熟的考量。

這樣才是真正的，懂得為自己、為整個家庭想。

戀愛辣雞湯

擁有別人養妳的輕鬆，妳就會有別的地方不輕鬆。

想當家庭主婦其實不簡單，首先就是自己要有錢！

（本文摘自《獨立，不等於跟愛情勢不兩立》／商周出版）

【內容簡介】我有愛他的能力，但也有獨處的能力。

女人需要的是做到：剛剛好的獨立！

戀愛時總以他為重心，失去他彷彿失去全世界？

明明感覺到對方沒心，卻還是鼓不起勇氣放棄？

90％的戀愛難題都來自：妳不夠愛自己！

當我們不再把曖昧當成交往，動不動就暈船；不再要求男友必須是無話不談的好閨密；不再時時想要監控另一半的行蹤與手機，才能讓愛情成為一段美好的關係！

「葳老闆」周品均 / 敲醒30萬粉絲的犀利戀愛經，教妳談一場最有「大人感」的幸福戀愛！

【作者簡介】周品均

唯品風尚集團CEO，Wstyle/東京著衣 品牌創辦人

2004年 創立「東京著衣」，寫下台灣電商創業的一頁傳奇。

2016年 創立「Wstyle」，期許女性擁有自在從容的生活態度。

2020年 接任唯品風尚集團CEO，打造多品牌時尚集團。

2021年 開始在Youtube分享職場與戀愛經，一年後達30萬訂閱。

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