有些女生的戀愛際遇不太順，說自己老是遇到渣男，但是渣男這個詞其實有點太被濫用了，如果他只是不喜歡妳，或喜歡上別人而提出分手，這並不算渣男。

對我來說，渣男的定義應該是：

明明愛上別人了，寧願腳踏多船也不分手，覺得妳還有利用價值，就繼續欺騙妳的感情，對這一切卻又覺得理所當然、毫不羞愧的男人。

有沒有辦法提早識破渣男，盡量遠離他們呢？

＃避開講話輕浮的「顯性渣男」

不少女生都曾遇過，才約過一兩次會，明明還不是男女朋友關係，對方就硬要大聊性經驗，或者突然坦承自己之前有多少床伴的男生，不然就是聊天時，把所有的重點都放在女生的身體上，跟妳說妳好香、妳的穿著好辣，說妳的身材很性感、讓他很有感覺等等形容（礙於尺度的關係，就寫到這了啊）。

講話這麼輕浮的男生到底是想幹嘛？

如果是真心要好好追求一個女生，男生都會小心翼翼、怕說錯話，不想讓喜歡的女生留下什麼壞印象，根本不可能對妳大開黃腔，他裝紳士都來不及了！

才剛認識就沒有尺度的狂撩，通常目的也就是那樣，故意開啟這類話題，試探女生的態度，如果妳沒反抗還順著他的話題聊下去，那麼他便確認了，妳也是輕浮(或無知)的女生，他就能為所欲為了。

這種男生臉上就寫著：

「我只想玩玩就閃，誰要跟妳談戀愛？」

所以除非妳的目的跟他一樣，不然千萬不要以為這是「男生喜歡自己的一種表現」，以為這只是在「曖昧、互撩、互相喜歡」，妳自己這麼主動配合下去，就不要吃了虧後才說遇到渣男！

如果妳想談的是認真的感情，就避開這種輕浮的男生，別再讓自己承受這種言語性騷擾了，直接封鎖他吧！

＃需要多花一些時間去驗證的「隱性渣男」

如果是看似一切正常的「隱性渣男」，要怎麼防範呢？

請不要輕易相信對方營造出來的外在形象，多花點時間辨識他不合邏輯的行爲吧！

很多渣男都會創造出「忙碌的人設」，好讓自己可以「想消失就消失」。

例如自稱自己是超忙的創業家，或是工作性質需要出差，得經常出國、開會，沒時間碰面或無法回妳訊息，於是很合理的可以經常搞失蹤，每次都來匆匆、去匆匆。

我就有朋友遇過自稱是「國家特務」的男生，經常消失不回訊息，碰完面就說又要出任務了，說閃就閃，交往幾個月下來，女生覺得自己好像免費的伴遊女郎，什麼情感也沒得到，身體倒是付出了不少。

某一次他消失後，再也沒出現了，女生朋友這才確認，果然是遇到渣了。

我笑說：就當作他出任務失敗了吧？（你以為你阿湯哥喔！）

這種愛搞消失的渣男，他可能經常同時欺騙不同的女生，不然就是已婚渣男，所以只能偷空檔出來約會，所以他會「經常無法聯繫」、「只有他能找妳，妳不能找他」

其實都是超明顯的特徵。

一旦妳抱怨找不到他人，他就反過來情勒妳

「難道不能體諒我的忙碌嗎？」、「我的工作性質就是這樣」、「我這麼努力工作也是為了我們的將來」

眼前都顧不好了，我還跟你將來？

明明相處上已經造成你們之間很大的困擾，他卻從來不打算跟妳一起坐下來想辦法，而是要妳「無條件體諒」他，這樣的男生怎麼會是好對象呢？

所以拜託！不要再輕易相信什麼多忙碌的工作性質了啦，他要真那麼忙碌，就先去好好打拚事業，不要還這麼貪心硬要把妹行不行？

＃關係還沒到就提出大膽邀約

有些男生明明才剛跟妳認識不久，卻提出臨時又大膽的邀約，像是：「我這禮拜要到某個地方出差，要不要順便跟我去？」這種太過臨時，又直接需要去過夜的邀約，通常都有問題。

如果對方想和妳發展認真交往的關係，他不會提出如此跳階段的邀約 ( 搞不好手都還沒牽，就要過夜？ )，就像前面說過的，越是真誠的感情，應該越會小心翼翼地呵護。

除了直接約過夜，還有過多畫大餅的話術也很不合理，動不動就說妳是他理想的結婚對象，很想買房子一起住，還有人會說，想快點帶妳見父母、以後想跟妳生好多小孩，（哈囉，我們是到那階段了嗎？）很多女生聽到這些一下就暈了，都是看準女生嚮往婚姻的心態啊。

遇到這種跳階段太誇張的，女生一定要警覺起來，因為不合理啊！

渣男之所以撩得這麼有自信，是因為他根本不怕失去，他隨便亂講什麼都可以，亂槍打鳥就行，反正他手上有好幾個名單，要是被妳破解，換下一個就好，他又沒差。

遇到這種人，還是理性想想，你們認識才多久？關係到那程度了嗎？

才剛認識耶同學，如此輕易跟妳談結婚、買房、見父母、生小孩，會是合理的嗎？

正常男生多怕給承諾啊？更別說買房這麼慎重的事，他多怕妳揪著他說：

「啊你不是說要結婚？不是要買房？不是要生小孩？」

哪可能整天結婚、買房、生小孩掛在嘴邊講！

這根本都空頭支票，隨便他開啊。越會畫大餅，越是騙妳的啦！

反正說說又不用錢 ( 帶妳去看房也不用錢喔 )。

＃不是大明星，卻死都不願意公開關係

還有一個常見的渣男特徵，就是：死都不公開你們的關係。

他會對外營造單身形象，社群上也不會放女友的照片，讓大家以為他沒有女朋友。

這種人就很可能同時交往其他女生，而且這些女生完全都不知道彼此的存在。

如果你們剛在一起兩三個月，還不知道會不會繼續走下去，希望穩定一點再公開，那還算是合理的。

可是如果你們已經在一起很久，感情也很穩定，常常出去約會，甚至都同居了，他還是不公開，妳還不覺得有問題嗎？

就算是不喜歡在社群上面放閃的男生，至少你們的朋友們應該會知道你們正在交往，而不是感覺想盡辦法把妳藏起來。

曾聽朋友說過一個交往對象，約會時一起牽手走在路上，男友遇到認識的朋友，立刻一秒放開自己的手，問他為什麼要這樣？他說是因為這些朋友很八卦，不想被他們討論。

後來果然發現，他其實有正牌女朋友，但又同時約會其他女生，所以超怕遇到認識的朋友，當然他就絕對不會公開妳的存在，更不會介紹妳給朋友認識啦！

明明不是大明星，卻死都不公開關係，肯定有問題嘛！

＃已婚渣男，害妳不小心當了小三？

已婚的渣男該怎麼發現呢？

照理說，如果他和老婆還維持正常的互動，那他可能某些固定的時間會消失，例如晚餐、周末、父親節、母親節、聖誕節、過年，這些時間他都約不出來，也沒辦法接你的電話，因為他要陪家人。

反之，他可能都會在上班時間或半夜打給你，你們出去約會，他的手機響了，他總是不接，然後待會就找時間避開你去回電話。

至於剛剛是誰打電話來，老是避重就輕、推給工作，如果只是工作，幹嘛剛剛不能接？神神秘秘的肯定有鬼！

女生請記得，不管渣男有多少，只要自己三觀正，不要貪圖人家什麼，不要看到高富帥就暈，妳貪物質、貪頭銜、貪享受，而忽略對方的詭異，那就是自己不睜開眼睛！

也不要對結婚有過度的嚮往，好像可以一秒上岸似的，理性一點啦！睜大眼睛觀察可疑行徑，就不會讓渣男有機可趁！

同時，請建立自己成熟的心靈，就不會老是追著男人跑啊！

妳可以這樣豐富自己：

1、建立自信

有自信的女生，比較不會被甜言蜜語哄騙，輕易失去理智，而進入一段不正常的關係。

2、擁有足夠的朋友，不要缺愛

有些女生可能是原生家庭缺乏溫暖，也可能是出社會後人際關係不好，很缺愛、很缺關懷，遇到渣男的小小溫情就瞬間沉淪，想說：終於有人愛我了。

3、增加戀愛經驗＆與異性的互動

如果太少被男生追、太不了解男生，除了不容易分辨出渣男的行徑以外，本身也會太過害怕失去，明知這段感情有問題卻還是離不開。

女生啊！先把自己提升，好好愛自己吧！

妳有腦袋、有足夠的觀察力、也有良好的道德觀，有自信、不缺愛，就不會老是瞎了眼而愛上渣男啊！

戀愛辣雞湯

渣男之所以撩得這麼有自信，是因為他根本不怕失去妳

提升自己的自信與觀察力，妖魔鬼怪就傷不了妳！

（本文摘自《獨立，不等於跟愛情勢不兩立》／商周出版）

【內容簡介】我有愛他的能力，但也有獨處的能力。

女人需要的是做到：剛剛好的獨立！

戀愛時總以他為重心，失去他彷彿失去全世界？

明明感覺到對方沒心，卻還是鼓不起勇氣放棄？

90％的戀愛難題都來自：妳不夠愛自己！

當我們不再把曖昧當成交往，動不動就暈船；不再要求男友必須是無話不談的好閨密；不再時時想要監控另一半的行蹤與手機，才能讓愛情成為一段美好的關係！

「葳老闆」周品均 / 敲醒30萬粉絲的犀利戀愛經，教妳談一場最有「大人感」的幸福戀愛！

【作者簡介】周品均

唯品風尚集團CEO，Wstyle/東京著衣 品牌創辦人

2004年 創立「東京著衣」，寫下台灣電商創業的一頁傳奇。

2016年 創立「Wstyle」，期許女性擁有自在從容的生活態度。

2020年 接任唯品風尚集團CEO，打造多品牌時尚集團。

2021年 開始在Youtube分享職場與戀愛經，一年後達30萬訂閱。

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