再續京澄建築良緣，巧取「知足者富，安身為樂」宗旨，「京澄為樂」地段萬中選一，坐享桃園區三大土地重劃區，三面臨路，比鄰風禾公園，豐收綠廊；對坐國中預定地，開窗眺望心曠神怡，主推40-58坪3房、4房格局，磁吸高科技業、中高階主管、醫生等自住客層；禮聘師承日本建築大師隈研吾的林伯諭建築師，強調珠圓玉潤的設計，黑白交織行雲流水，弧線勾勒建築美學；地段享生活百態櫥窗，附近銀行、超商、市場櫛比鱗次。京澄建築對自住宅有堅持，第七次擘劃中路重劃區建案，「京澄為樂」靜待住戶悉數典藏。

「京澄為樂」位於中路重劃區，綜合桃園三處都市更新計畫帶，基地比鄰中路風禾公園及向陽公園，享正光路綠園道首排。(圖/京澄建築提供)

「京澄為樂」位於中路重劃區，綜合桃園三處都市更新計畫，基地比鄰中路風禾公園及向陽公園，享正光路綠園道首排，面對國中預定空地，打開陽台窗戶便能享受一望無際視野，主推40-58坪3房、4房，是科技業、醫生、公司主管築巢圓夢精選。京澄建築期許家作為安身立命的居所，不只要能孕育下一代，還要具備陪伴終老的保障。「京澄為樂」經得起歲月考驗，更在空間中嶄露巧思。

「京澄為樂」外觀與公設為林柏諭大師設計，受碩士班指導教授隈研吾大師影響，本次空間設計理念考量三面臨路要求，邊線以切圓角顛覆傳統，整體主打圓潤與柔和曲線，色彩黑、白、棕妝點合宜，將陽台玻璃打造為弧形，石材同樣砌為曲面，包含街道家具、交易廳、管理室皆為一系列美感串聯，最後讓建築四周包圍青楓樹，中庭再添櫻花樹神來一筆，形塑建築整體律動感，當住戶與自然對話，恍然生活就是藝術，悟徹出品味的集合，安身為樂、怡然自得。

京澄建築對家有堅持，深曉剛性需求者眉角，「京澄為樂」將梁柱外移，增加室內空間及採光。(圖/京澄建築提供)

「京澄為樂」對坐校園預定地，相望260米棟距，加上附近3處公園環繞，隨時讓主人靜心愜意，散步在綠意中不疾不徐；此外，京澄建築對家有堅持，深曉剛性需求者眉角，無論格局，每個房間皆標配雙人床，並設有衣櫥空間；浴室4件式乾濕分離；廚房具擁有雙排櫃位空間；將梁柱外移，增加室內空間及採光；戶戶皆裝設「自動瓦斯折斷閥」，將外洩意外發生的機率降到最低。處處精打細算，為的是讓自住者感到放鬆，追尋家人之間相處的驚喜，實現「京澄為樂」所承諾的樂居哲學。

【「京澄為樂」接待中心】

|地址： 330059桃園市桃園區慈文路889號旁

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