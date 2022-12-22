受到美國制裁禁令衝擊，台積電於2020年9月15日之後，無法製造華為麒麟晶片，因此在台積電斷供前，傳華為瘋狂囤貨手機晶片約880萬顆。據調查顯示，2022年第三季全球手機晶片出貨市占率，華為海思當季出貨量已跌到0%，代表麒麟手機晶片庫存已消耗殆盡。

快科技報導，調研機構Counterpoint Research公布今年第三季全球手機應用處理器排行，聯發科出貨量市占率35%居第一，連續九季稱霸業界，勁敵高通市占率31%排名第二。

值得留意的是，聯發科下滑約3%，主要是大陸手機品牌廠商削減訂單，估第四季出貨將持續下降，而高通略為上升2%，因其大部分市占為中高階手機市場，受到的影響相對較小。

蘋果、紫光展銳和三星分別排行3~5名，出貨市占率依次是16%、10%和7%。

華為手機晶片在台積電斷供前瘋狂囤貨，2年過去了，第三季出貨量占比從前一季的0.4%跌到了0%，意味著麒麟手機晶片庫存已經耗盡了。

華為手機全球發貨量在2020年第二季輾壓三星位居全球第一，在美禁令威脅之下，台積電無法趕出麒麟晶片約1500萬顆訂單，最後只交貨880萬顆，由於得不到補給支援，華為手機業務也大受打擊。

華為消費者業務CEO余承東先前坦言，「由於美國的制裁，華為領先全球的麒麟系列晶片將成為絕唱，這真的是非常大的損失，非常可惜！」