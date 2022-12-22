加拿大多倫多18日凌晨發生駭人聽聞的街友刺殺案件，一名59歲男子在路邊與友人喝酒、抽菸，莫名其妙被8名未成年少女集體攻擊、猛刺，最終傷重不治。值得注意的是，這群少女年紀非常輕，最小僅13歲，最大16歲。

綜合加拿大電視公司（CTV）、《多倫多星報》（Toronto Star）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，18日凌晨12時17分，多倫多約克街（York Street）與大學路（University Avenue）交叉路口發生攻擊案件， 59歲男性街友「肯尼」（Kenney）原本在路邊椅子上與女性友人喝酒、抽菸，突然間遭到一群年輕女生圍攻，經送醫急救後仍不治身亡，救難人員描述肯尼身上的傷口為刺傷。

加拿大多倫多一名59歲男子18日凌晨莫名其妙被8名未成年少女集體攻擊、猛刺，最終傷重不治。

肯尼友人引述當時在現場的女性友人說法，指出這群陌生女生經過後試圖搶走肯尼手上的酒，後來就開始攻擊他。

警方不久後就在事發地點附近逮捕8名未成年少女，包括3名13歲少女、3名14歲少女、2名16歲少女。

友人描述目睹攻擊事件的後續，當時這群少女還站在附近「爭吵、尖叫、狂吼」。

一名警察消息人士透露，這群少女就像一群「野獸」般攻擊肯尼，他試圖擊退她們，但她們一直回來，「他只是在做自己的事，沒有打擾到任何人。」警方更稱，少女們笨到沒有離開現場。

礙於未成年相關法律，警方並未公布少女姓名，刑事偵緝警長布朗（Terry Browne）表示，這群少女是在網路上認識，目前尚不清楚她們彼此認識多久，以及當晚為何會在事發地點出現，但他並未稱這群少女為「幫派」團體，僅表示其中3人先前曾和警方「接觸」。

他也提到逮捕少女時起出一些武器，但並未透露是哪些武器，另外少女們當晚稍早曾與其他人發生過口角。

布朗也表示，受害者肯尼9月才住進多倫多的庇護機構，但他在當地有家人支持，只是現在還未連繫上家屬，因此他不會稱他為無家可歸。

8名未成年少女刺死無辜街友引發多倫多社會震驚，《多倫多星報》評論，如果指控屬實，少女們將成為多倫多的新印記。

布朗表示，這起攻擊事件連警方都震驚，他說自己從警35年，以為什麼大風大浪都見過了，「8名年輕女孩，而且多數不到16歲，如果這不會讓所有人警覺、震驚，那我們都有麻煩了。」

多倫多市長莊德利（John Tory）也發布聲明，批評這起事件令人「無法接受」，「一名男子以這種方式喪命令我非常難過，多倫多警方已經逮捕多人，我對於被告的年紀輕輕及涉及這起謀殺案的人數感到非常不安。」

這8名少女目前已被控二級謀殺罪。

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