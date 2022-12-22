副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。對此，前高雄市副市長李四川21日就表示，「國民黨在2024制度上去訂一個公平的機制，那就按照那一個機制去走，該出線的人就全部去支持他」。

外界關注國民黨總統大選提名人選，黨內要角分析，目前除這次選戰大勝的新北市長侯友宜與這次帶領黨勝選的黨主席朱立倫外，其他藍營有意參選者，獲國民黨提名參選總統的機會都已不大；而朱、侯誰強，可能農曆春節期間就會明朗，但藍營支持者憂2020年大選提名之亂再現。

對此，李四川21日在網路節目《下班瀚你聊》中強調，「面對問題，就是去解決問題」，同時對於2024國民黨該怎麼突圍，李四川直指「團結是最重要的」，坦言「國民黨在2024的制度上去訂一個公平的機制，那就按照那一個機制去走，該出線的人就全部去支持他，撇開私心，最起碼去團結才是最重要的」。