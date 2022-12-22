民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑涉嫌擔任詐騙集團車手頭、販賣毒品，一審判刑8年6月徒刑，高院考量趙男與2詐欺案被害人和解，各減1個月徒刑，其餘案件上訴駁回。趙介佑21日發出千字聲明表示，對民進黨造成傷害致上萬分之歉意，點名民進黨何志偉「你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？」並指與英系中常委黃承國、內政部前部長徐國勇「完全不熟」。此番聲明引發PTT鄉民傻眼熱議。

「解除禁見後經媒體及親友了解一切脈絡，是非黑白必須說清楚。」趙介佑聲明提到：2014我從何志偉陣營繳費入黨開始到被開除黨籍，這一輩子只有代表何志偉陣營2016（六年半前）當選市代表，到過市黨部投過一次票，到現在未曾到過市黨部，如何染黑市黨部？

趙介佑還說：我曾經最敬重的志偉哥，你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？而你却在我媒體見報後兩天率先在立院開記者會憑空捏造：趙家很黑，危言聳聽火上添油的加在我身上，讓火燒的更猛烈（起訴書已公開，完全沒這些犯行）這一年多來日以繼夜我實在不知如何諒解你？你為了遂行政治陰險算計向上延燒，把我這和黨脫節四、五年的局外人，硬和市黨部扯在一起，加油添醋欲誅連九族，讓無辜親友蒙羞，抹煞家族其他成員及他們的友人對社會的貢獻，你要讓我將來如何面對他們？身為政治人物你實在欠缺道德與良心。

趙介佑更提到，「何志偉你的助理如何和你所謂的黑道接洽，為了政治鬥爭收集我多少東西，我沒音檔照片反蒐證嗎？」、「你或家族和黑的距離多深厚，你們互相最淸楚，我言止於此。」

趙介佑也強調，本人和父執輩友人黃承國先生完全不熟，只有在祖父壽宴和家人的一張同框照片。

PTT鄉民表示：「現在是演哪齣」、「開始反咬了喔」、「血流成河」、「水很深」、「要被賣掉會怕了」、「對社會造成的傷害勒？只有對民進黨道歉喔」、「吳怡農怎麼看？」。

還有人說「與徐國勇不熟，結果還唱生日快樂歌，笑死」、「這算恐嚇立法委員了」、「特別點名完全不熟ㄏㄏ」、「反過來看就懂了」、「個人認為何志偉這樣做是對的，大義滅親」、「嘿嘿看來黨中央有人要復仇了」、「這文筆一看就知道是代筆的」、「能寫出這種文青體，這你信？」、「這個你相信嗎？一看就知道幫忙党脫罪用的」、「假懺悔，真嗆人」。