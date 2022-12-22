34歲中天新聞主播張若妤結婚3年，目前懷孕6個月，透露肚裡的是女寶寶。最近她跟風玩匿名問答，被網友問到多久恩愛一次，大方地回應了。

最近IG流行匿名問答的遊戲，用戶可將回覆貼到IG限時動態，張若妤今（21日）收到許多的訊息，還被網友問：「多久啪啪一次？」張若妤超傻眼，回應：「快笑死，這題到底是誰問的啦，還沒深夜要這麼辛辣就是了。現在懷孕不敢啦，我們會害怕。」

張若妤曾透露小產過，這次成功懷上寶寶，顯得格外小心翼翼；被問到如何跟老公溝通、緩解擔憂，張若妤坦言懷孕初期有出血，感到非常害怕和無助，「連上廁所都需要勇氣，深呼吸兩次才能把褲子脫下來，真的不是我講話誇張，實在很怕又看到血，更怕再次發生跟之前一樣的事。」因此她起初幾乎每10天照一次超音波，確認胎兒的心跳和成長狀況。

也有許多網友好奇張若妤和老公的相戀故事，她透露10年前在電視上認識，開玩笑稱「我懷疑是被下蠱然後就被拐跑了」，至於長跑秘訣，張若妤坦言在一起將近10年，「偶爾吵架再怎麼氣也沒有想過要分開」，老公對她也很放心，從來不會限制，認為「會走就會走，強留也沒用」，不擔心張若妤被搶走。