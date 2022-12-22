主計總處公布，我國去年工業及服務業受僱員工人全年總薪資中位數為50.6萬元，較前年增加0.5萬元，而總薪資平均數為67萬元，雖然較前年65萬元增加2萬元，但卻有高達68.31％的比例未達標，意味多數人薪資變化不大，金字塔上層者的薪資是愈拉愈高。

主計總處表示，去年全球經濟回溫，出口成長暢旺，內需產業則仍受疫情衝擊，工業及服務業受僱員工全年總薪資(含經常性與非經常性薪資）中位數為50.6萬元，等於平均每月約4.2萬元，總薪資平均數為67萬元，年增3.02％。

全年總薪資中位數若按行業及規模別分，電力及燃氣供應業與金融及保險業受僱員工全年總薪資中位數分別達108.3萬元與102.3萬元，分居第一、第二名；受僱員工人數較多的製造業為51.9萬元，其中，電腦電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業均逾70萬元。

部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）等，總薪資均未及40萬元。