Argentina fans celebrates the win 🥇 World Cup 2022 in Qatar pic.twitter.com/wkHEBhw5R1 — Khado Anks (@khado_anks) December 19, 2022

2022世界盃足球賽，最終阿根廷在PK戰4比2擊敗法國奪冠，也補足梅西生涯遺憾。但有阿根廷女球迷太興奮，在觀眾席上當場脫衣露乳慶祝，影片瘋傳推特，如今2人真實身分也曝光，IG更是被找出來，短短不到2天粉絲人數暴增。

阿根廷奪冠令球迷激動落淚，其中在觀眾席上有兩名女球迷當場脫掉上衣，露出胸部，儘管有在敏感處彩繪阿根廷國旗遮掩，但形狀依舊相當清晰，完全擋不住。

兩名女球迷身分很快被網友搜出來，Instagram也隨之曝光，分別為Milu Barbiie與Noe，從IG中可以看到，兩人不僅互相追蹤，似乎也頗具財力，一身上下都名牌，還時常一同出遊，感情非常要好，平日生活照更是非常火辣，完全不吝展現自己的好身材。

2人IG曝光後，追蹤人數也不斷上升，原本都僅不到5萬粉絲，如今Milu Barbiie粉絲已來到11萬，Noe也有9.4萬。