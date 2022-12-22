2022世足賽，在阿根廷梅西率領下，擋住法國金童姆巴佩絕地大反攻，成功奪冠，同時觀眾席上，有2名女球迷當場脫下上衣，裸露胸部慶祝，被攝影機捕捉下來，瘋傳網路，但也有人擔心女球迷恐觸犯卡達當地法律，如今2人下場也揭曉。

2名女球迷脫上衣露胸慶祝畫面，瘋傳推特，很快就被網友們找到，分別是Milu Barbiie與Noe，由於卡達當地法律規定，不論男女，都禁止在公開場合裸露身體，因此不少人擔憂2名阿根廷女球迷恐因此遭到拘捕。

根據《TMZ》報導，2名女球迷已經順利搭機回國，Milu Barbiie在自拍影片中表示自己已經返家；Noe則在21日上傳IG限時動態，還截下自己登上報導的畫面，似乎不覺得有什麼。

2人IG曝光後，追中人數暴增好幾萬，從IG中可以看到，兩人不僅互相追蹤，似乎也頗具財力，一身上下都名牌，還時常一同出遊，感情非常要好，平日生活照更是非常火辣，完全不吝展現自己的好身材。