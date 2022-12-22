如果被另一半好友侮辱，男友卻冷處理，相信不會有女生能夠接受。一名女網友表示，自己在無意間發現，男友的好友竟然稱呼自己為「肉便器」，更離譜的是男友竟然沒什麼反應，繼續回訊息，讓她相當崩潰。

女網友在Dcard發文「男友的朋友私底下稱我為肉便器」，她表示跟男友一起用手機追劇時，突然跳出訊息通知，男友便暫停打開對話框查看。

一旁的原PO也跟著看手機畫面，發現是男友的好兄弟傳訊，但一看內容驚覺，對方竟然稱呼自己是「肉便器」，讓她相當崩潰，明明互相不認識，為何對方可以這樣羞辱。更離譜的是，男友竟然沒有什麼反應，只是冷冷解釋「我朋友就是這樣，說話不太尊重人」，接著就好像什麼事都沒發生，繼續回訊。

原PO說，看到男友毫無作為，自己內心非常傷心，氣到不知如何下標題，很受傷。文章曝光也讓千名網友憤怒不已：「這男的沒救了」、「如果我朋友敢這樣說，早就直接絕交了」、「比起那個朋友，妳男友更有問題，肯定是他說了什麼，那個朋友才會這樣叫」、「自己女友被講成這樣還無動於衷也是很厲害」、「這沒什麼好說的，直接分手吧」、「世界上沒有男人會容忍女友被這樣叫，很明顯男友根本不愛妳」、「快分吧，嚴重懷疑男友私下也這樣叫妳」、「物以類聚，妳該慶幸提早發現男友那群人的真面目」。