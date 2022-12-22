蔡秋鳳近日推出新專輯，用心打造亮眼造型。（蔡秋鳳提供）

蔡秋鳳時隔3年，在23日推出新專輯《憐朱安》。她首次參與新專輯製作竟一度憂鬱卡關，坦言與前唱片公司約滿，曾有隱退念頭，但被好友吳宗憲直言「妳是台灣的鄧紫棋，怎麼可以不唱」，一句話激勵著做自己圓夢出輯，更因而開始正視自己多年來心中的夢想，做自己的音樂，不管音樂風格如何，自己的夢想能實現，開心做自己最重要。

她新歌〈憐朱安〉金牌製作人陳國華打造搖滾電音，讓蔡秋鳳驚艷脫胎換骨，對於感情，單身的蔡秋鳳笑說：「不強求，但仍有顆少女心，不放棄披婚紗。」並開心分享，首度參與製作新專輯，決定音樂方向，希望有一首由自己打造的代表作，對自己有交代；她從13歲出道至今，心中期盼著總有一天會等到想擁有的音樂，讓粉絲感受不一樣的蔡秋鳳。

提到新專輯，今年三月開始製作，歷時9個月，邀請金牌製作人陳國華製作，集結情歌王子游鴻明、與創作大師徐嘉良等等創作，打造全新的蔡秋鳳，而一開始要跟華語音樂大師合作，蔡秋鳳則直言十分擔心，心情非常糾結，錄音時憂鬱破表，在傳統與新思維間掙扎到焦慮失眠，曾經一度想放棄，感謝老師的耐心，錄唱第一首新歌就錄了一個月，感受到震撼教育，製作人陳國華則說蔡秋鳳經常錄音前都緊張到徹夜未眠，感受到她要求完美的堅持。