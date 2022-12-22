馬修連恩因為疫情影響，目前長居加拿大，已有超過3年未在台灣演出，日前公布將在明年1月14日下午1點於台東縣東部海岸國家風景區管理處都歷遊客中心戶外舞台，舉辦「THE SOUND FROM TAIWAN馬修連恩來台25周年音樂會」。

今年9月初，馬修在父親91歲冥誕日，於父親遺留的育空小木屋舉辦小型的紀念音樂會。11月中，馬修母親因為中風2年的身體狀況漸漸衰弱，在睡夢中辭世，享耆壽91歲。馬修當下暫停手邊工作到療養院陪伴母親最後一程。

本身就有印第安血統的馬修，對於原住民文化十分熱愛，也是他音樂創作靈感的來源，就連都蘭部落的耆老都被感動，而賦予他原住民身分。曾三度來台的母親跟他一樣最愛花東一帶的自然景色，這次來台25周年音樂會就選在美麗的台東，並藉由音樂介紹台灣之美。

這回開唱主視覺找來台灣首位獲得葛萊美獎的設計師李政瀚操刀，以美麗的台東風景作舞台，邀請國內外音樂人共同參與演出，包括陳明章、金曲客語歌后-米莎、阿美族藝術家-希巨‧蘇飛、游源鏗等人，以免費方式回饋長久以來支持他的樂迷朋友。