曾沛慈今年初成為人妻後，推出新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，還挑戰首次主持PODCAST節目「曾心話大冒險」，近日接下新創保養品牌代言人身份，粗估吸金上百萬元。她今年的耶誕夜和跨年將分別在「2022彰化歲末晚會」及2023西螺跨年晚會「禧螺Song」與歌迷一起度過。
回顧這充實且緊湊的2022，曾沛慈想為自己打80到85分，笑說：「時間過得好快好快，不知不覺就到了年底，今年體驗到許多事，甚至包括在發片期確診。」
她提到《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》專輯，是今年將想要說的話用音樂表達給大家的成品。至於明年的期望，她希望可以讓自己過得比今年更從容、更健康，同時她更充滿期待地表示：「如果可以，看看能不能在人妻之外，再多個新身份。」似乎十分期待升格當人母。
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