家家將在明年1月6日於Legacy Taipei舉辦「輕輕許個願」家家生日音樂會，正在籌備演唱會的她，在21日冬至前一天應景吃湯圓，讓身體暖呼呼。演唱會倒數半個月，她也開心公布音樂總監由多年好友Matzka助陣操刀。
他賣關子說：「希望在演唱會上，展現家家不同以往的一面，試試從來沒嘗試過的風格！」家家聽聞興奮說：「我覺得很新鮮，希望給歌迷最難忘的回憶。」
情同兄妹的家家與Matzka曾合作甜蜜情歌〈原來〉，近期更用族語合唱〈kamaya a su tjengelayan tjanuaqen 到底妳還是愛我的〉，卑南語與排灣語的碰撞，加上雷鬼、拉丁、饒舌混搭出絕妙的火花。
Matzka透露在創作〈kamaya a su tjengelayan tjanuaqen 到底妳還是愛我的〉時，就把家家放在合作的第一人選，「我寫完這首歌的Demo，就覺得她的歌聲一定要在裡面，大家對家家的印象可能是很可愛、很會唱情歌，但其實我剛認識她的時候，就知道她有很辣的一面，不管穿著打扮，還是在台上演出都散發很拉丁的性感風格，所以寫歌的時候就有她的畫面了，到時候現場演出一定會辣翻。」
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