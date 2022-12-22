最近中國放棄清零政策，幾近完全放開防疫管措施引發醫療擠兌現象。許多專家認為，中國在準備不足的狀況下，選擇一個最差的時機突然放開防疫管制，造成公共衛生風險極大，可能造成更多民眾失去生命。反觀日本、美國、台灣等地都因冬季疫情擴大、死亡率上升而再次有限度地收緊防疫措施，更讓人對中國在冬季突然放開防疫的做法加倍憂慮。

在12月7日中國公佈防疫「新十條」後，執行了3年的嚴格封控措施突放開，令絕大多數的公共衛生專家們目瞪口呆，自此開始了中國對新冠疫情直接「闖關」。執行2周下來，有關醫療體系擠兌、死亡人數暴增、民眾無法購得緩解症狀藥物等各種現象快速浮現，在中國與國外都出現各種議論檢討放開疫情管制的做法與時機。

進入冬季後新冠疫情有擴大趨勢，美國紐約曼哈頓街上防疫站恢復提供民眾免費的家用抗原檢測試劑。（圖／路透）

德媒分析稱，過去2年間，中國有數個能以相當體面的方式退出嚴格封控的時機，最後一個是今年3月，當時3針疫苗大規模接種剛剛結束不久，大部分人都正有著最佳保護力。而如今大部分人已一年沒有補打加強針，抗體滴度大幅下降，又逢冬季等季節性因素，除加快疫情傳染速度，造成更嚴重的醫療擠兌，加重疫情死亡率與其他的次生災害。

雖然有部份大陸城市感受到疫情傳播過快造成的危機，重新再要求部份公共場所實行48小時內核酸檢測規定，但是還有些的地方卻鼓勵推進讓所有民眾快速感染的政策，有的縣市標榜「全陽」，要求加速向「陰性清零」衝刺，許多媒體也因此以「感染海嘯」來形容即將來臨的大規模感染潮。大陸防疫專家張文宏表示，防疫政策走到這個地步已無法再回頭執行嚴格封控措施，另一位專家吳尊友也說，接下來就是要面對春節返鄉的第2波感染潮，以及第3波的春節後返工感染潮。

大陸放開疫情封控後，許多地方完全撤除所有防疫措施，只有幾個大城市部份區域仍比較謹慎地持續做核酸檢測。（圖／美聯社）

每年冬季都是流感與其他呼吸道疾病肆虐的季節，每年都會奪走很多人的生命，許多國家都會選擇在入冬之初為民眾施打流感疫苗。這3年來又多了新冠疫情影響，各國政府都加倍警惕。日媒指出，日本最近單日新增新冠確診病例已突破18萬例，不僅連續15天增長，也連續6周居全球之冠，死亡人數亦快速增加，為此日本政府再次收緊公共場所的防疫措施，許多企業因此停辦年終的「忘年會」等大量人群聚集的活動，避免疫情快速惡化。

日本最近單日新增新冠確診病例已突破18萬例，連續6周居全球之冠，此再次收緊公共場所的防疫措施，許多企業年終聚會被迫取消。（圖／路透）

美國也面臨冬季新冠疫情再次擴大的現象，從感恩節以來新冠確診病例和住院人數迅速攀升，上周全美有約46萬人確診、3000多人染疫死亡，美國政府因而被迫重啟今年9 月停掉的免費抗原檢測服務，恢復在社區設立核酸篩檢站。美國的做法引起大陸網民熱烈議論，很多人認為美國應對疫情早已「躺平」，其實不然，大部份公共衛生系統較健全的國家都不是一放開就放牛吃草，而是事先準備好治療藥物與抗原檢測供應，供感染的老年人免費治療。陸媒在報導時也意有所指地表示，美國花了至少73億美元免費提供輝瑞Paxlovid新冠藥物治療老年人感染的新冠肺炎，而不是把錢花在超大規模核的酸檢測上。

專家提醒說，Omicron免疫逃逸能力很強，經常會出現重覆感染，西方國家已經感染過好幾輪，有很多寶貴經值得借鑑。現在大陸很多地方官員觀念錯誤，認為加速讓所有人感染過後就能一次解決疫情困擾，但外界都知道實情並非如此，不僅現有Omicron很容易重覆感染，未來很可能還會有各種新的變異毒株。新冠病毒不像天花，免疫措施並非一勞永逸，在應對新冠病毒強大變異能力和季節性，未來必須要像應對流感一樣進行長期監控才能避免造成災情。