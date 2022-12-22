Clean Bandit將首度在台灣舉辦首場演唱會。（尼賀創意提供）

原子邦妮近期喜事頻傳，在加入新東家華納唱片及發新輯《無情怪物》後，宣佈受邀將擔任曾得過葛萊美獎的英國電子天團Clean Bandit首次來台演唱會擔任開場嘉賓，屆時西洋、華語兩大電子天團將在台首次聚首「電」翻樂迷，堪稱2022台灣電子樂團界最具話題演出。

原子邦妮將在29日英國電子天團Clean Bandit台灣首場演唱會擔任開場嘉賓，預計將會為歌迷粉絲帶來此生不容錯過的現場演出，這場於新莊Zepp New Taipei的表演同時也將會是2022年台灣電子樂團最有話題且極具代表性的一場表演，同是Clean Bandit創團至今14年後，首度回應台灣樂迷的殷殷期盼，以完整樂團編制進行演唱會，

他們表示，能夠為獲葛萊美獎肯定的英倫天團Clean Bandit認同，能獲得邀約原子邦妮直呼「超幸運！」而也因為受邀當嘉賓跟偶像能同場較勁一起炸翻樂迷，晉升成演唱會嘉賓的原子邦妮更表示：「在電子音樂的世界裡，他們的音樂是很有格局和獨特的氣質，我們也一直都很喜歡。正因為平時會聽 Clean Bandit 的音樂，被平時就有在關注的音樂人邀請感覺很特別。」