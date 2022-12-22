【愛傳媒簡秀枝專欄】送走一位蔡局長，蔡忠雄，遠赴新加坡深造；迎來另一位蔡局長，蔡詩萍，真是巧合。

這位蔡局長，名氣更大，身兼文學才子、名政治評論家、傳播媒體人，更是以愛家、孝順出了名。不過，藝術界還是十分好奇，名氣這麼大的蔡公子，擔任文化部長足足有餘，為什麼會願意接下台北市文化局長職務！？

許多好朋友立即提醒蔡詩萍另一半林書煒，未來做太太的要辛苦了，因為文化局長忙碌有餘，待遇並不高，還要接受市議會監督，而且可能沒什麼假日，對講究家庭生活、親子互動的蔡詩萍來說，是不折不扣的犧牲奉獻。

但不少朋友喜出望外，深慶得人，首都巿長台北市，就需要一位富理想性，又見多識廣，對時局潮流敏銳的人來帶領，這個角色，舉足輕重。

台北市文化局是北市政府所屬的一級機關，在馬英九前總統擔任台北市長時，成立了這個組織，也就是1999年11月6日成立，首任文化局長是知名大作家龍應台，後來隨著馬英九於2008年5月20日擔任12、13任總統時，龍應台也於2012年2月高升為文化部長，該位置的發展潛力無窮，不能被視為地方政府的一級主管。

歷任台北市文化局長，除了名作家龍應台之外，依次擔任文化局長的，也是名人輩出，例如，廖咸浩、李永萍、謝小韞、鄭美華、劉維公、倪重華、謝佩霓、鍾永豐、蔡宗雄，以及近期補位的林育鴻與李麗珠等多達12位，不乏才子佳人，各領域的知名學者專家，而他們出任文化局長的任期，有長有短，其中超過3年任期的，只有龍應台、廖咸浩以及蔡宗雄3位，柯文哲兩任市長期間，換了6位文化局長，是耗損力最快，異動最頻繁的市長，尤其到了他的第二任後期，幾乎是找行政人員，以填蘿蔔坑的方式，坐上文化局長寶座，頗顯無奈。

也曾在文化出版界服務過的台北市議員秦慧珠，接受媒體訪問，形容蔡詩萍接任新職是「臨老入政治，禍福難料」。根據地方制度法所規定，文化局民比照簡任第十三職等，待遇大概在12萬元左右，確實收入不是太豐厚。

對長期在民間工作的許多企業主來看，光是公務體系的財產申報，就讓許多人卻步，因為申報多，大家會問，文化人不是都很清高，怎麼這麼有錢，那裡弄來的；申報少，又有人會反諷，才子名媛，名氣那麼響，怎麼才賺這麼一點點，結果，𥚃外不是人。

其實，光以薪資的角度來看，「蔡才子」成為「蔡局長」後，收益上損失頗多，為什麼會點頭答應出任台北市文化局長，應該是對台北這塊土地的強烈使命感，以及對蔣萬安市長的友誼義助，值得肯定。

曾擔任宜蘭文化局長的林秋芳說，首都局長影響範圍很大，幅員遼闊！台北台灣乃至世界華人，到國際上打台灣品牌，都會落在台北市文化局長肩上。

林秋芳強調，十年前能夠有機會返回宜蘭，服務鄕親，與在地鄉親近距離的互動，感覺上非常有溫度，也結交不少知心文化人，收獲很大，這種犧牲奉獻是值得的。

知名媒體人，也出任過台中市文化局長的葉樹姍則認為，因為蔡詩萍知名度超高，外界期待甚殷，未來各種行程，恐怕跑不完，未來如何挑選稱職的副局長以及主任秘書，至關重要，對外要能夠代表局長、撐起形象，對內又能承擔、分憂解勞，人選非常非常重要。

曾於2011年參加威尼斯雙年展台灣館的跨域藝術家謝春德，非常推崇蔡詩評的格局與視野，直說蔡詩萍不但目標清楚、方向準確，涉獵的層級高，領域更深、更廣，是台灣文化界不可多得的人才。

謝春德說，以蔡詩萍的眼界與能力，只出任台北市文化局局長，太委屈他了，層級應該可以更高，接受這個吃力不討好的職務，必然是使命感的趨使，既非名利，也非貪圖一官半職，台北市有蔡詩萍為文化把關，領航藝術發展，未來邁向現代文化大都會的理想，值得大家期待。

12月18日富邦台北馬拉松大賽中，蔡詩萍局長不但參賽，而且又跑完42公里，他大概是第一位馬拉松全馬完賽的台北市文化局長，熱情、耐力、感人肺腑。

蔡詩萍在臉書上自我描述：「（跑馬拉松全馬）表情猙獰啊，但心底快樂。那是痛並快樂著的複雜感受。不容易懂，但你跑一場全馬，也許立馬就懂。在冷風中，在豔陽下，在大雨中，你忍受全程42公里的煎熬，有些路段大上坡，有些路段頂風逆行，有些路段心魔召喚，有些路段你想停下來，但你通通熬過了，然後，終點線在前，你咬牙，你切齒，你喊著啊~啊~我來了，終點線你不要走！於是，痛並快樂著。你癱在終點線後，好爽，好爽。2022台北馬拉松，我衝進終點線了。痛，並快樂著。」

如果蔡詩萍用這種跑馬拉松的情懷，投入台北市文化局工作，對藝文活動，使命必達，想必未來的台北文化局施政工作，不管深度與廣度，都會兼顧，精彩可期。

蔡詩萍一家人，經常留連於各種藝文，是典型藝術愛好者，留下不少參觀畫展的出席照片，或參加藝術家聚會，成為許多家宴的座上貴賓，甚至參與藝文協作的合作紀錄，堪稱藝術圈內人。

典藏曾出版藝術名家林惺嶽（1939-）的傳記書《逆境激流 林惺嶽傳》，新書發表會上，林書煒是口條清晰、高顏值的美麗司儀，蔡詩萍則座上客，更是林惺嶽的老朋友兼收藏家，他們互動頻繁，邀請林惺嶽到家中作客，為老師慶壽慶生，以林惺嶽嚴苛刁鑽的個性，能讓林惺嶽信任，贏得深切友誼，絕非等閒之輩。

以一向較低調的台北市國樂圈來說，對蔡詩萍並不陌生，北市國（TCO）就有2次音樂會的合作經驗，讓大家記憶猶新。當時大家對蔡詩萍的印象是：專注敬事、待人謙和、互動有禮，事前準備充分，自我要求極高，是當時演出順利的重要因素。

國樂圈內人描述，蔡詩萍為北市國擔任過音樂會導聆老師，也曾擔任劇情鋪陳的說書人，適才適所，表現優異。

早在2008年5月間，由國立台灣傳統藝術總處籌備處（國立傳統藝術中心）主辦，北市國擔任演出樂團的節目，叫《一個蕭郎－陳中申洞簫音樂會》，蔡詩萍擔任導聆。當時演出曲目包含：1. 臺灣歌謠風：鄉情、雨夜花開、思想起；2. 客家風：客家風情；3. 原住民風：馬蘭姑娘；4. 南管風：古韻相隨；5. 現代風：風的想念、九陰真經，那麼包羅萬象的內容，看在見多識廣的蔡詩萍眼中，有如烹小鮮，輕鬆完事。

另一次在2016年4月間，流行用國樂寫情書，北市國因此製作「超時空情書」音樂會，邀電影配樂家李欣芸，以國樂編制創作新曲《給台灣的情書》，樂曲以排灣族歌謠為發想，加入吉他演奏家保卜的琴音，氣勢磅礡。

那場「超時空情書」音樂會，正是由蔡詩萍擔任導聆及說書人，國樂大師瞿春泉擔任指揮，京劇名伶魏海敏、歌手萬芳等，一起「用國樂傳愛」。蔡詩萍在音樂會中，「為愛朗讀」，展現他對小女兒的濃醇父愛，令人動容。

當時蔡詩萍說，他很高興參加演出，因為婚姻跟孩子，是他生活的重心，除了以文字書寫心情故事之外，還可以用音樂表達他對於家人、女兒的純純厚愛，很是享受。

蔡詩萍跟瞿春泉，都是「老夫少妻」，國樂界人士分析，瞿春泉一向內斂，但對妻女的疼愛，一向沒有少：而蔡詩萍則熱情洋溢，絲毫不藏愛，聽眾從他的言行舉止中，感受強烈，認定他是100分的好丈夫及好爸爸。

國樂界對蔡詩萍留下「合作愉快 」的美好印象，咸認為蔡詩萍會是未來很棒的領航夥伴，由他帶領台北市國樂發展，想必會有更多跨域跨界創思。

台北市交響樂界，也看中蔡詩萍的濃厚文青氣質，大家認為，他愛文學，必然也會喜歡古典音樂，將來一定要全力邀請蔡詩萍闔家進音樂廳，以了解台北市古典音樂的展演，包括珍貴累積成果，以及一些橫亙在前，急待克服的困境，在在需要蔡詩萍予以協助。

台北市音樂圖書館（簡稱音圖）已完成設計標，後續的工程標，因為沒有標金上限，倍受矚目。音圖是北市國與北市交未來辦公室及表演場所，該二機構無不期待未來蔡詩萍局長，能為他們仗義執言，回歸更扎實的音樂專業。

無獨有偶，台北市立美術館（TFAM）也有進行中的增、擴建工程，包括典藏庫房，與媒體科技新館，目前都在如火如荼進行中。身兼藝術家、大學教授的北美館長王俊傑，非常關心未來台北市的文化政策走向，選前選後，努力搜尋各市長候選人的藝術文化政策，尤其選後，蔣萬安新市長逐漸公布未來主政人選。蔡詩萍確定是新科文化局長，在新人新政下，是否會對台北市藝術文化政策作大調整！？大家引頸期盼最新答案。

由於北美館是市府二級單位，文化局長的個性、好惡，都會牽動北美館的館務推動，甚至市議員隨便一個質詢、一個批評，都會影響北美館長的去留，動見觀瞻。

急於追趕國際當代藝術潮流，希望加速與國際連結，又有行政法人化上路在即的內部壓力，北美館團隊一個頭兩頭燒。基於長年的觀察經驗，北美館長王俊傑認為，蔡詩萍局長是很有自我想法的文化知識分子，因此，他衷心期待蔡局長能堅持對文化的專業理性政策方向，給台北市更美好未來。

王俊傑回憶起國內八〇年代，跨域跨界交流頻仍，當時，他還在念大學，滿腹經綸，曾在蔡詩萍擔任主編的「中國論壇」雜誌，發表過文化評論文章，也算是和蔡詩萍的緣起，讓他記憶深刻。

王俊傑於去（2021）年初，接掌北美館長時，當時曾應邀上過林書煒的廣播節目，訪問過程與彼此互動都很順利，他深信這對文化夫妻檔，長期以來熱心關心台北市藝文生態，必然會給台北市更多的文化高度與發展空間。

其實，蔡詩萍因為具備明星架勢，又有媒體身分，尤其夫人林書煒也是當紅活動主持人、出色品牌代言人，又能參與媒體廣播，對藝術界人、事、物，都十分熟稔。台北市長選舉期間，蔡詩萍訪問蔣萬安的廣播節目中，提及希望讓台北市的藝文活動，能夠被國際人士註記在行事曆上。例如，香港有巴塞爾藝術展（Art Basel Hk )，台灣台北可以有那些令全世界重視的活動呢！？

這是個好問題，也是很實際的望想。

台北其實也有國際藝術展覽集團操刀的台北當代藝術博覽會（Taipei Dangdai Art Fair)，2019年熱烈登場，其間受疫情影響，整個冷卻下來，被即將於2023年元月開張的新加坡藝博會（Art SG )搶走風頭，相當可惜。當我們回頭自省，如果沒有把台北藝術生態扎實化，繼千禧年國際拍賣公司撒離台北，台灣藝術被邊緣化後的歷史重演，不得不慎。

倘若我們無心重建「藝術拍賣、交易園區」、「藝術博物館園區」等等，是吸引不了國際團隊的重新進駐，而如果沒有藝術後續發展的潛力與生態，台北市（或說台灣）也很難不走上式微命運，值得從長計議。

台北市藝術交易稅改，完成了一大半，把拍賣交易和個人所得稅脫鈎，而且，根據藝術文化獎助條例，只要在台北設籍， 5%的營業稅可減免。但是因為台北市沒有真正符合國際拍賣公司以及國際畫廊的配套環境，所以國際團隊來台設籍的意願根本不高，令人扼腕嘆息。

據說，層峯前陣子曾關心過台北設立專業藝術交易園區的可能性，文化部也找過國際拍賣公司駐台人員，了解狀況，但結果得到負面回應。因為國內存在重重問題，金流、物流、人流，都未見相關配套措施，其中，最嚴重的是金流問題，因為財政部與法務部相關單位，以「國際洗錢」、「陸資進出」的問題一再卡關。

其實，洗錢問題，全世界都存在，不是只有台灣才會出現，而應對中國大陸，也是全球都會面對的大問題，台灣的行政效能，是可以處理的，我們應該對施政團隊有信心。

其實，大家更沒說出口的心結，在於藝術交易被認為是有錢人的遊戲，社會仇富情緒無限上綱，很難理性對話。

某立委曾公開表示，「我們不希望在台灣社會製造更多曹興誠！」曹興誠若是問題或話題，其實重點不在藝術，而是政治立場與意識形態。

第五屆直轄市自治市長，就要於本月25日上任，等待已久的台北市藝術文化政策，就要被正式端出來。大家屏氣凝神，等待台北市文化局另一個全新的「蔡局長」，走馬上任與及時出招！

作者為典藏雜誌社社長

照片為蔡詩萍。

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