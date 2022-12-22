【愛傳媒蔡詩萍專欄】愛運動的藝人楊祐寧貼臉書，非常懊惱「台北馬被關門了」、「在最後一道關卡出閘門前」。

那距離是38公里左右。若衝出閘門那一關，剩下四公里左右，主辦單位基本上會放你過關。

楊祐寧的「痛」，我懂。那不只是身體忍受38公里煎熬的痛，還是臨門缺那一腳，被關在四公里前，望終點線而興嘆的痛，心痛啊，要是再快一些，要是再快一點，我就可以……

祐寧老弟（容許我以年長跑者這麼稱呼你），我要對你說，千萬不要這樣自責了。

我懂的，去年我就是這樣在閘門前，眼睜睜看著工作人員把拒馬拉出來，擋住我，跟前面闖過去的幾個人，形成「天堂與地獄」的間隔，痛啊，真痛啊，我明明都快到了啊～

我站在那，風冷，心更冷。那心情，無疑就是帥哥楊祐寧的心情，風冷冷吹過，懊惱啊，如果前面三十八公里，任何一段，要是我再多ㄍㄧㄣㄍㄧㄣ，不就過了嗎？但，很抱歉，祐寧，我們越是這樣想，就越不了解跑馬的某種精神了。

ㄍㄧㄣ不是事後的後悔，懊惱，ㄍㄧㄣ是要在整個過程中，都要執著的一種毅力。我們之前若沒ㄍㄧㄣ到，被攔截下來時，一切都是「如果早知道」的過去式了。

這就是跑馬的樂趣，跑馬的精神。你不能事後懊惱，你只能一路ㄍㄧㄣ著。我為何要跟祐寧討論這「跑馬要ㄍㄧㄣ住」的精神呢，因為，我已經連續在台北馬失利兩年了，直到今年終於勉強闖關成功。

所以祐寧你無須沮喪。我告訴你，我之前有多心痛吧！

我第一年跑了24、5公里處，抽筋，我第一次知道抽筋有多痛，也是那次，先是腳趾發麻，你不理它，接著，腳掌迅速麻木，再來是小腿，再來是大腿，我還硬撐著走了一段，最後癱在路旁。

去年記取教訓，小心翼翼，只要腳趾頭感覺不對勁，就放慢腳步，調整呼吸，但ㄍㄧㄣ到38公里處，仍被攔下了。我的心跟你一樣，痛。

但我在回收車上，想想，其實就算勉強過去，不到半小時，要持續四公里，理論上很難了，因為我們跑到38公里處，既然已經力氣放盡，被關門，那就意味了，後面四公里我們沒力了。我們是強弩之末，不能穿縞素！我們撐不完的。

所以，心平氣和一想，便無須懊惱了，因為跑馬人常會講一句：馬場沒有奇蹟，只有累積！要ㄍㄧㄣ就要有ㄍㄧㄣ下去的本錢。祐寧老弟，我失敗了兩回，這次台北馬，我在之前，已經連續週週馬好幾回，大概知道雖然不快，但要ㄍㄧㄣ著不是不可能了。

所以這次我就維持均速，前半馬稍快，後半馬放慢，衝到38公里處，還是蠻拚的，但我跑過去之後，遠遠聽到後方一聲「關門啦！」，我心裡就微微一震：啊我過了，我要完賽啦！

但我不知道你在我後面。我不是跑快的人，沒資格鼓勵你，但我是跑台北馬三次，終於過關的老傢伙，所以我可以讓你感覺窩心的是，「連我也終於過關了，比我帥，比我年輕，比我體格好的你，會有什麼問題呢？！」

收拾好沮喪的心，天氣好時，穿上跑鞋，熱好身，踏出一步，再迎向你的馬拉松目標吧，祐寧老弟，明年你不但過關，搞不好還會創個人PB呢！

作者為知名作家

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