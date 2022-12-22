美國運動服飾大廠耐吉（Nike）等企業財報亮眼，加上美國12月消費者信心指數（CCI）回升，以及投資人緩解了對於通膨的預期，美股主要指數今天收高。

道瓊工業指數上揚526.74點或1.60%，收33376.48點。

標準普爾500指數揚升56.82點或1.49%，收3878.44點。

那斯達克指數上漲162.26點或1.54%，收10709.37點。

費城半導體指數勁揚60.86點或2.36%，收2644.50點。（譯者：陳正健）1111222