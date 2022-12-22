台灣民意基金會最新民調顯示，有73%受訪者認為台灣役男服役至少要1年才合理；但是卻有41.9％的20到24歲的年輕受訪者，覺得4個月役期「合理」。港媒分析表示，役期延長是美方的建議，蔡政府最終可能咬牙也要推，結果將是年輕人選票繼續流失，而成為壓垮民進黨的那根稻草。

根據香港媒體《中評社》今(22日)分析報導，目前台灣役男僅需服4個月的軍事訓練役，但是美國前國防部長艾斯培今年7月訪台時表示，台灣義務役役期應該延長至1年。也就是說兵役延長問題，明顯是來自美方的施壓與建議，是美國的意志。而台灣年輕人大多反對兵役延長，延長兵役碰到大選，考量到年輕選票，讓執政的民進黨陷入兩難。民進黨試圖以拖待變，但目前已難再拖下去。

國民黨前主席洪秀柱也認為，一切還是選票考量，讓蔡英文政府不敢對外宣布要延長兵役。民進黨輸掉九合一選舉後，這氣氛若延續到2024大選就不得了，所以無法馬上執行美國的意志。

港媒指出，美國的意志與選票，就如魚與熊掌，不可兼得，民進黨要如何選擇？既然役期延長是美方的要求，蔡英文政府最終可能咬牙也要推，結果將是年輕人選票繼續流失，而成為壓垮民進黨的那根稻草。

根據《兵役法》規定，若義務役期要延長至1年，經行政院公告1年後即可實施。若今年12月底前公告，就可在2024年實施。