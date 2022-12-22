民進黨九合一選舉大敗，前立委蔡啟芳近日突在臉書發文，要總統蔡英文當太上皇，每天遊山玩水即可，其子立委蔡易餘也爆料父親點名立法院民進黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅及他自己蔡易餘是三大戰犯；但蔡啟芳隨即澄清說自己從來沒有講柯建銘。前綠委林濁水對此表示，蔡易餘有勸大家不要和台大對幹了，沒有100分，至少也80分了，蔡啟芳何不息怒，鼓勵一下。
林濁水21日在臉書貼文表示，啟芳兄，不要再罵令郎什麼都不敢說，所以也是戰犯了。蔡易餘有沒有在中常會說，他沒有把握，但是蔡易餘到底勸大家不要和台大對幹了，而且因此被罵到臭頭也不改其志，大家都知道了，沒有100分，至少也80分了。何不息怒、安慰一下、鼓勵一下。
網友紛紛表示，「啟芳大是恨鐵不成鋼，他希望兒子是個格局夠大的英雄，而不是唯唯諾諾的平凡人」、「呵呵！當初反對推林智堅的人現在被說是最大戰犯」、「蔡壁如抄襲立刻辭立委，怎麼民進黨都不用同標準來看論文抄襲？」
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