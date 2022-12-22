臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

嘉義市長選舉18日投票，國民黨籍現任市長黃敏惠以5萬9874票、得票率63.82%光榮連任，民進黨再吞大敗。總統蔡英文昨（21）日表示，選後各方的檢討與意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕，他們將「檢討、整隊、前進」；下周她將陸續召開國安高層會議，並在備妥方案後向大家報告。大批網友則痛批，蔡根本沒有反省，只是在「交待歷史」，可見人民給民進黨的教訓還不夠。

蔡英文昨日晚間8時45分在臉書發文表示，這段時間以來的選後檢討，各界都有提出許多意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕。所以，我們要檢討、整隊、前進。

蔡英文細數2018至2022年的往事，並透露，她下周將陸續召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論，在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，她會對外向大家報告說明。

此文湧入近6000則留言，討論熱烈。除了黨內同志及其支持者打氣外，也有大批網友留言抨擊：「這篇內容有寫跟沒寫差不多，還是沒看到檢討的結果，只是在交待歷史而已」、「先出來面對基本的記者提問不就好了」、「看不到重點，沒抓到問題，沒有反省，一堆空話，依舊令人討厭」、「時間點跳來跳去，看不懂要表達什麼」、「哇！國安會欸！啊國安局長要不要先處理一下啊？」「社會氛圍完全不對了，詐騙瀰漫、88會館、88槍、黑金掛鉤、司法不公，百姓不安，社會不公」。