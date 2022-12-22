安達人壽台灣分公司今年11月獲金管會核准併入康健人壽，並於12月1日正式合併，康健人壽後續更名為安達國際人壽。安達國際人壽總經理張志杰表示，今年外在環境不佳，疫情、俄烏戰爭、通膨及升息接連而來，但最壞狀況差不多到底，今年基期也相對低，明年新契約保費樂觀看待成長，2023年獲利、新契約保費等希望維持雙位數成長。

目前安達人壽合作超過70家保經代，電話行銷市占率達到50％，維持市場第一，投資型保單在銀保通路中第4大，RBC維持在300％以上，保戶人數近50萬人（金管會統計：康健人壽保戶人數35.1萬人、安達人壽台灣分公司保戶人數13.5萬人）。

安達人壽整合銀行及保險經代通路、電話行銷和數位平台等多元渠道，以「全通路」保險業務模式達到通路規模加乘、保戶服務全面化的效果，大幅提升其產業競爭優勢。

在商品方面，將提供「全商品」選擇，以消費者的生命、生活、生涯為規畫基礎，提供包括健康險、傳統壽險、醫療險、意外險、房貸壽險等個人保障，以及變額萬能壽險、變額年金保險等投資型商品，滿足客戶在健康、退休生活、財富與資產等領域的保險規畫，以更多元的商品組合，提供「全人保險解決方案」，成為您最值得信賴的保險伙伴。

因應超高齡社會，各年齡族群皆須盡早擁有更完備的保險規畫組合，方能實現「樂齡人生」的目標。安達人壽的「全人保險解決方案」便是以消費者的生命、生活、生涯為規畫基礎；此外，後疫情時代，消費習慣與市場需求大幅改變，安達人壽亦積極強化「全數位」客戶體驗，透過遠距方式接觸保戶，輔以領先業界的數位行銷和數據分析能力，深入了解客戶保險需求。