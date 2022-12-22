金管會為適度增加外銀在台分行授信及投資量能，宣布完成相關管理辦法修正預告、放寬相關計算方式，預估31家外銀及陸銀在台分行的授信及投資量能，可望分別增加4251億元及1062億元額度，合計增添5313億元活水，預計最快年底前可上路實施。

金管會9月底公布「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」修正草案，主要採納日商透過日本工商會白皮書所提建議，放寬以母行及聯行資金來源為基礎，適度增加外銀在台分行授信及投資量能。

銀行局副局長童政彰說明，基於幣別配置或總行分區域管理等因素，外銀在台分行實務上不一定會跟母行，而可能選擇與區域中心的新加坡、香港等其他分行拆借，但過往與聯行拆借無法納入存款額度計算，使得投資和放款量能因而受限，因此向金管會提出建議。

據現行銀行法第72條規定，銀行「中期放款」除以「定期存款」以1倍為限，銀行法第74條之1授權訂定的相關規範，則明定銀行「投資有價證券總餘額」除以「存款總餘額加計金融債券發售額」不可超過25％。

而外銀在台分行「存款總餘額」計算基準，為新台幣存款、外幣存款、母國總行匯入的營運資金、母國總行授信額度已動用部分、海外聯行1年期以上定期聯行存款總和。此次放寬母國總行授信額度已動用部分規定，增納外銀在台分行向海外聯行拆借1年內短期借款。

據金管會2022年首季調查，外銀在台分行向母國總行拆借1年內短期借款為1兆243億元，修法後將擴大納入外銀在台分行向海外聯行拆借1年內短期借款4251億元。據此推算，外銀在台分行的可分別增加4251億元的中期授信額度、或1062億元的投資額度。