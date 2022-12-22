氣象局今早針對17縣市發低溫特報，全台低溫下探個位數，日本節目分享羽絨外套最保暖的穿搭方式，結果令人非常驚訝，因為不是穿越厚就越溫暖，根據節目的實驗結果顯示，比起穿厚重的毛衣，羽絨外套裡面搭配一些輕薄的衣物，反而會更溫暖。

日本節目《この差って何ですか？》近日曾針對衣物保暖的效果進行實驗，在室溫10度的狀況下，請參與實驗的人在羽絨外套裡面，分別穿上「薄襯衫」和「厚毛衣」，接著便等待30分鐘觀察體溫變化，結果卻令人驚訝。

透過熱像儀觀察，節目組發現，在羽絨外套裡穿薄襯衫的人，比起搭配厚重毛衣的人來說，體溫更高。對此專家解釋，羽絨外套裡的羽毛會形成空氣層，幫助民眾保持體溫，進而使人感到溫暖，而輕薄的衣物比厚重衣物，體溫傳導效果更好，所以能更好地將體溫的熱能傳遞到羽絨服，使保暖效果更佳。

此外，不少民眾會圍圍巾禦寒，節目組也針對不同圍圍巾的方式進行實驗，結果發現最暖的圍法是「環扣式圍法」，這種圍法很簡單，就是先將圍巾對折於脖子上，再用另一隻手撐開圍巾對折的部分，然後把圍巾兩端穿入的方式。根據節目組的試驗，這種圍法比起「雙層圍法」或是「領帶圍法」體溫上升幅度更高，平均可升高2至3度，而且還能使末梢神經的手部溫度，也跟著升高3至4度。