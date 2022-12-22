38歲女星周曉涵當年頂著無名正妹、逢甲校花光環進入演藝圈，憑著精湛演技和甜美長相，被封「偶像劇女神」，不時在工作空檔分享大方日常生活的她，近日曬出低胸禮服大秀魔鬼身材，讓網友驚呼辣到爆。

周曉涵才剛結束一檔8點檔，緊接著馬不停蹄又投入新的戲劇拍攝，但她還是時不時曬出美照寵粉，昨(21)日在社群平台上分享一系列婚紗風白色禮服照，照片中可見她一襲修身華麗的婚紗，上身採馬甲式低胸設計，鎖骨與深邃事業線一覽無遺，下身則是綴滿亮片與羽毛，時尚高雅。

此外，她也在在鏡子前擺出撩人姿勢，鏡面中反射出她的火辣曲線，她在貼文寫道：「人生中能遇見靈魂伴侶的機率是六十億分之一。倘若你有幸遇見了，且愛且珍惜」，大批網友留言盛讚，「太美啦」、「超美的仙女女神」、「不論任何埸景均是吸睛美的焦點」、「只想遇見妳」

周曉涵除了演藝事業備受矚目，感情生活也令人好奇，日前她曬出一束99朵玫瑰花並寫下，「你們絕對猜不到，今天是誰送了我99朵玫瑰花，上一次收到好像是我高中的時候吧！那時候覺得很多餘，現在倒是覺得挺浪漫的，人果然到了個年紀，浪漫細胞會開始躁動起來」，網友們欣喜若狂恭喜她好事近了，更有人打趣問道：「鑽戒呢？」