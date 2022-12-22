線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook公布「2023亞太區旅客行為大調查」，指出積極出走、拉長停留天數且提高預算3大趨勢，對此將強勢啟動國旅、入境、出境3大引擎，連結全球資源、開發全球嶄新獨特的旅遊體驗，並持續推廣國旅，協同國際夥伴推廣台灣觀光。

隨著全球邊境陸續解封，旅遊新世代即將來臨。Klook針對台灣、新加坡、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、韓國、日本等9個亞太市場進行「2023亞太區旅客行為大調查」，掌握亞太區旅客對海外旅遊的信心水準和旅遊樣態，歸納出2023旅遊關鍵趨勢。

Klook調查發現，儘管有77％亞太區旅客仍對海外旅遊感到焦慮，主要擔心出遊成本太高（63％）和染疫風險（39％），但仍有81％期待明年能來趟國外旅行，其中以香港和新加坡旅客最具行動力，更有42％計畫至少安排2趟海外旅遊，顯示仍不放棄出遊機會。

其次，預計明年安排海外旅遊的亞太旅客中，超過50％準備規畫6天以上的旅行，拉長停留時間，更有50％會提前規畫旅程來降低旅遊焦慮，40％會購買旅遊保險、或選擇淡季出遊避開人潮。

最後，高達81％的亞太旅客對於明年的海外旅遊預算，將與今年持平或甚至更高，面臨明年的通膨趨勢，僅有34％旅客表示會縮減旅遊預算，整體海外旅遊預算不減反增。顯示歷經2年多無法自由出國旅行後，明年旅客積極出走的動能將更明顯。

而Klook根據今年下半年台灣用戶購買海外旅遊商品的預訂數和流量，盤點「景點門票熱銷Top 15」「體驗遊程熱銷Top 15」及「人氣竄升Top 10」等年度榜單。結果顯示台灣旅客明年將積極走出亞洲、持續追求疫情間出現的新景點，更會越玩越小眾且獨特。

Klook表示，今年為跨境旅遊復甦元年，預期明年海外旅遊業務將持續高速成長，不僅出入境旅行持續熱絡，玩法也將比疫情前更加豐富多元，預測將是由travel（旅遊）與resilience（韌性）組合而成的「旅遊強韌年」（travelsilience）。

展望2023年，Klook將強勢啟動國旅、入境、出境3大引擎，連結全球資源、開發世界各地嶄新獨特的旅遊體驗，更持續推廣國旅，並協同國際夥伴推廣台灣觀光。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧表示，台灣為Klook全球前三大市場，展望2023年，將強勢啟動國旅、入境、出境3大引擎，連結全球資源、開發世界各地嶄新獨特的旅遊體驗，更持續推廣國旅，並協同國際夥伴推廣台灣觀光。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍指出，目前Klook月流量較去年同期倍增，用戶規模較疫情前成長逾2倍，加上與Booking.com等國際夥伴戰略合作、串聯全球逾20個在地團隊，未來將有更強勁的資源和動能引領跨境旅遊快速復甦，協同各主要市場共同推廣台灣觀光。