小S日前遭捲姐姐大S與汪小菲之間的輿論風波，不時被汪小菲隔空開嗆。但她並不為傳聞影響好心情，依然在IG上陸續曬出生活點滴。豈料，她近日在IG上曬出的3天2夜旅行照，自爆是「說謊」，其實根本沒有去旅行，但網友反應卻讓她大感意外。

小S時常在社群平台上分享生活日常以及與家人相處情況，屢屢PO文都引發不低討論度。20日她在IG上曬出眼望窗外的照片。然而，眉毛上的疤痕卻遭酸民疑是被老公家暴。對此，不只粉絲們為她緩頰是拿掉眉環所留下的疤痕。小S也親自出面回應：「真的，以前好後悔，現在反而喜歡。」

豈料，小S在昨(21)日晚間曬出一張與女兒的合照，並配文自爆說謊，表示自己只是在台北餐廳拍照，「我一直在等有人說『那不是華山嗎？還吃飛機餐、住飯店咧！騙誰啊？』」更指出她看到貼文底下大多網友都是住她旅遊愉快以及注意身體健康。大量暖心的留言，讓她愧疚自首：「拜託罵我！」意外笑翻廣大粉絲。

自首的貼文一出，在短短時間內便吸引逾3萬人前來按讚朝聖。更有不少網友神回：「只要心中有沙，哪裡都是馬爾地夫」、「可能姐到哪裡都像是在旅遊吧」、「怎麼捨得罵你，我們愛你都來不及了」、「隨便啦，你開心最重要。」