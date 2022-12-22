有句話說2至3歲幼兒的調皮程度連貓狗都嫌，小兒科醫師巫漢盟表示，昨（21）日一名婦人帶2歲多的女童到他的診所，婦人說女童經常哭鬧、發脾氣，常常搞得家裡一團亂，問「為什麼帶起來這麼辛苦？」他看了女童的病歷秒懂說，「獅子女不好惹」，貼文引發討論，不少女網友心有戚戚焉嘆「獅子女真的超有個性」，但也有人認為和星座無關，是這個年紀的幼兒的天性。

巫漢盟今（22）日於個人臉書粉專指出，昨下午一名婦人帶2歲多的女童到診所打疫苗，離開診間前隨口問了一句，「為什麼我家女兒帶起來那麼辛苦？」他看了女童的病歷問婦人，「她是不是很有主見？是不是什麼事都想自己來？是不是脾氣也不太好？」

婦人猛點頭說，「她還有很多事做不來，想幫忙卻搞得一團亂，不順她意時就會生氣，而且可以哭鬧超級久。」她好奇問巫漢盟怎麼都知道些「症頭」時，巫漢盟表示，女童的生日和自己女兒是同一天，現在也每天持續在跟孩子過招中，「妳的辛苦我都懂，獅子女不好惹的。」

貼文曝光，引發不少女網友留言，「獅子女孩真的超有個性的，一直挑戰媽媽的耐力，不過媽媽也不是省油的燈，遇到對手了，因為媽媽也是頭獅子」、「我也有一個難搞的獅子座女兒，完全一模一樣」、「獅子女真的恰北北，小女兒從早產兒加護病房兇到現在，2歲4個月依舊很兇」。

但也有人認為無關星座，是學齡階段的孩子的天性，「應該是這個階段的孩子都這樣吧」、「嚴格來說，小孩都不是好惹的」、「所有小孩都這樣啦」。