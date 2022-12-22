任達華女兒任晴佳，擁有九頭身完美身材比例的她被譽為香港「最美星二代」之一，從小就與超模媽媽琦琦一同拍攝雜誌，16歲之後更陸續登上知名時尚雜誌封面，近期迎來18歲生日的她，曬出與朋友的慶生照，一雙逆天長腿格外吸睛。

近日，任晴佳在IG上曬出與朋友慶生的合影，文中寫下「early birthday celebrations with my lovesss（提前和我的愛人慶祝生日）」當中個人獨照可見她身穿紅色細肩帶洋裝，露出110公分逆天美腿，搭上成熟撫媚的妝容，尤其是那性感紅唇，看起來女人味十足，讓網友大讚「根本就是女神」。

事實上，任晴佳的媽媽琦琦曾形容女兒是「大陸香港新生代模特」，讓外界不斷猜測她是否準備正式出道，不過任達華夫妻倆其實不希望女兒太早進入演藝圈，而目前任晴佳仍以學業為重，偶爾才會兼職做模特兒。

另外，還沒出道的任晴佳身價已相當驚人，任達華過去曾買下印度尼西亞小島蓋別墅，送給任晴佳讓她能去度假，除此之外，每拍一部片就會買一間房的他，目前名下累積至少三十多間，他曾說這些房產「通通都會留給女兒」。