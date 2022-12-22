大陸第一財經22日報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授12月21日晚在《呼吸界》的「解密不一樣的流感」系列講座中，談到新冠重症救治時候表示，重症救治的時間前移，在大流行期間是非常「救命」的。基層醫院提升力所能及的救治能力將發揮重要作用。

面對新冠防控策略調整的新形勢，大陸各地陸續迎來第一波Omicron感染高峰，各級醫療機構都面臨巨大考驗，如何做好患者的合理分診，將醫療資源集中到對重症患者的救治，對於抗擊疫情至關重要。

張文宏說，在病人數量大幅增加的時候，難免產生醫療資源的擠兌，那麼應該提升對老年人居家監測的能力，以及基層醫療機構的救治能力。

他提醒稱，應警惕高齡老人的「沉默性缺氧」，建議有條件的家庭可以自己購買、或者居委會也可以給80歲以上的老年人派送簡易的指脈氧儀（血氧機），監測感染的高危人員是否有重症風險；基層醫院在力所能及的範圍內提供基本的氧療，同時給予小劑量的激素、或俯臥位通氣治療，以減輕高級別醫院收治重症病人的壓力。

張文宏強調：「提升對脆弱人群的救治能力，在任何時候都是問題的關鍵。在疫情高發期，資源有限，如何優化對脆弱人群的監測與救治，找到更優的流程與機制可能會讓很多人獲益。」