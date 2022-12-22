彰化市昨（21）日發生人倫慘案，69歲吳姓老婦涉嫌用電線勒斃酒醉的76歲陳姓丈夫後，揚言要輕生，警消獲報趕抵現場，陳翁已明顯死亡。警方訊後依殺人罪嫌將吳婦移送彰化地檢署偵辦，而彰檢複訊後，將吳婦責付交由女兒帶回。

彰化縣消防局昨清晨獲報，報案人焦急稱，「家裡發生暴力衝突，當事人已經要自殺，趕快來救人！」，消防局趕抵發現是夫妻吵架，男子已被勒斃，涉案的吳婦精神狀態極度不穩，警方隨後趕至，當場逮捕吳婦帶回偵訊。

鄰居表示，這對老夫妻住在當地數十年，育有1子2女，兒子婚後住在他處，夫婦倆與二女兒同住，平時狀況還好，但陳男疑有酗酒習慣，每次喝醉就變一個人，常大吼大叫。

警方調查，陳男酗酒後就行為失控，常對妻小拳打腳踢，昨日上午陳男酒後，夫妻又爆發激烈衝突，吳婦疑似為了自衛，失手勒斃丈夫，發現丈夫已無氣息後，慌張地想拿電線自殺，並打電話給外出工作的子女哭訴，子女才緊急苦勸制止並報案。

社工初步研判，吳婦長期處在暴力威脅環境，不知如何處理，也不知對外求助，子女每次制止，陳只會打得更凶、鬧得更厲害，全家習慣相忍為安，「等待風暴過去」，相關單位均無通報家暴、聲請保護令相關紀錄，未列入高風險家庭。吳婦可能已長期隱忍到覺得生無可戀，基於自保才動手而鑄下無可挽回的悲劇。

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