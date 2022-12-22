前立委王育敏將接任台中市副市長職務，凸顯市長盧秀燕提出的「女力治理」。（摘自王育敏臉書／林欣儀台中傳真）

台中市政府下屆小內閣名單出爐，將有11名新任局處長。（圖／台中市政府提供）

台中市市長盧秀燕第2屆任期的市府小內閣名單昨（21）日公布，除現任副市長黃國榮留任，前立委王育敏將出任副市長，凸顯「女力」治理，引發熱議。國民黨台北市前議員羅智強盛讚，這項安排為「亮眼人事」，並對盧大喊「帥」。羅的說法獲得破2萬個讚，大批網友直言看到新聞嚇一跳，他們都認為盧真的很會用人，且提攜優秀同志為民服務的胸襟值得敬佩。

羅智強昨日在臉書發文表示：「恭喜王育敏出任台中市副市長！盧秀燕的亮眼人事！」羅更再度在自己的文章下留言：「王育敏，加油！盧秀燕，帥！」

這篇文章衝破2萬個讚、近千則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「對啊！我中午看到新聞也嚇一跳，盧市長真的會用人，育敏歷練已經足夠，需要舞台讓她發揮，盧市長提攜優秀同志為民服務，台中之福，為台中隊喝采！加油！」「盧秀燕市長+王育敏副市長，攜手創新台中市和煦陽光！讚讚讚」、「能讓台中市長看重擔任副市長真不簡單，王育敏也是國民黨的優秀人才，長得漂亮能力又強，值得肯定，加油」、「太棒了台中媽媽慧眼視英䧳，用對人了！盧市長棒！」

不僅如此，也有網友認為：「請徐巧芯的丈夫劉彥澧入閣這安排也是神來之筆，真的很厲害」、「劉彥澧、林谷隆都不到40歲，盧市長真的很願意給年輕人機會，讚啦！大有可為！」「國民黨應該多向盧秀燕學習」、「這幾個人事安排，女力+年輕化，都很符合時代潮流」。