烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）21日（週三）談到美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）稍早宣佈，將向烏克蘭提供的愛國者防空系統，澤倫斯基稱這一個決定將「大幅」增強基輔在俄羅斯無情攻擊下保衛空域的能力，此外美國總統拜登還強調，「你們永遠不會孤立無援。」

澤倫斯基在白宮與拜登總統聯合記者會時表示，該系統是華盛頓為紀念烏克蘭領導人的訪問而宣佈的18.5億美元（近新台幣568億元）軍事援助計劃中「最強大的元素。」

USA 🇺🇸 will provide $1.8 Billion in military aid to Ukraine 🇺🇦



The package will include:

1. A Patriot Air Defense System

2. Precision Guided Bombs JDAMs

3. HIMARS Ammunition

4. AGM-88 HARM Missiles

5. Artillery and Mortar Shells

6. Trucks, Training, Weapons, and Other Assistance pic.twitter.com/pp1cCGaAPl — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 21, 2022

澤倫斯基在聯合新聞發佈會上說，愛國者系統是「將大大加強我們的防空能力」「這是為烏克蘭創造安天空的一個非常重要的步驟，這是我們能夠剝奪恐怖主義國家和他們的恐怖襲擊來打擊我們的能源領域、我們的人民和我們的基礎設施的唯一途徑。」

幾個月來，俄羅斯一直在用導彈和無人機攻擊烏克蘭的關鍵基礎設施，在該國進入嚴寒的冬季時，使亟需的服務陷入癱瘓。

拜登說：「它正在有目的地攻擊烏克蘭的關鍵基礎設施，破壞在一年中最寒冷、最黑暗的時期為烏克蘭人民提供熱量和照明的系統。」「俄羅斯正在利用冬季作為一種武器，使人們受凍挨餓，使他們彼此隔絕。」

拜登宣誓：「你們永遠不會孤立無援，」 愛國者系統是一種地對空防空系統，比烏克蘭目前的武器庫中的系統能力要強得多。它可以用來擊落多種目標，包括巡弋飛彈和中短程飛彈、有人駕駛的飛機和無人機。

克里姆林宮一再警告華盛頓不要向烏克蘭提供「愛國者」，稱如果它選擇這樣做，該行動將提高華盛頓直接參與當前衝突的風險。

然而，拜登駁斥了俄羅斯的警告，他說。「這是一套防禦武器系統。它不會加劇局勢，它是防禦性的，而且我們很希望用不到它們。只要（俄國）停止攻擊。」

「我們將為烏克蘭提供它所需要的東西，使其能夠保護自己，能夠在戰場上取得成功，」

當記者問及他認為什麼是烏克蘭的「公正和平」（Just Peace）時，澤倫斯基說，這將包括 「對我國的主權、自由和領土完整不做任何妥協」，以及對「俄羅斯侵略所造成的所有損失」進行金錢賠償。

他還說：「無論美國國會發生什麼變化，我相信都會有2黨和2院的支持。」