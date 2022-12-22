俄羅斯入侵烏克蘭引發俄烏戰爭，許多俄羅斯人被迫加入軍隊上戰場，但也有另一群人趁機逃往海外，掀起一波俄羅斯移民潮，周邊的小國亞美尼亞、塔吉克及喬治亞等國賺到了紅利，移民帶來大量的資產，推升匯率上揚，成為今年全球數一數二表現強勢的貨幣。

美媒報導，從2月開始，成千上萬的俄羅斯民眾一波又一波移入周邊小國，帶來價值達數十億美元的儲蓄，這些人會選擇周邊小國的原因在於，不需要簽證、可以輕鬆使用俄語，且將資金轉進當地銀行並沒有任何限制。

數據顯示，今年以來亞美尼亞貨幣兌美元的匯率成長超過22%，在全球表現搶眼，喬治亞與塔吉克則分別上漲16%與至少10%，遠遠超過俄羅斯盧布的成績。

不僅如此，從俄羅斯匯款至喬治亞的金額成長5倍，相當於總存款的6成，約17.5億美元；今年前十個月，俄羅斯民眾往亞美尼亞匯款的總額則達28億美元，是2021年同期的4倍，更是2004年之後最大規模。

在此狀況下，俄羅斯周邊小國都將出現驚人的經濟成長，塔吉克今年GDP有望成長7%，比先前預測的4-5%還要高出許多，亞美尼亞央行也將GDP成長預測從4.9%提高至13%。

投資機構Freedom Holding Corp分析師Natalia Milchakova表示，「俄羅斯人因為地緣政治問題長期移居這些國家，他們將錢轉為當地貨幣推高匯率。」另一投資機構BCS Financial Group分析師Natalia Lavrova則說：「匯款大量流入帶來如此快速的經濟成長，這些資金可以進行更多投資。」