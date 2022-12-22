由綠委蔡適應等人所提案，主張選舉公報不列候選人學歷的公職人員選罷法修正草案，引發外界熱議，雖最後決定暫緩列案，話題仍持續延燒。對此，國民黨前立委蔡正元指出，美國政壇近期也發生假學歷案，但相比於台灣，他們的作法是將召開眾議院紀律委員會，要求涉案人請辭，讓蔡改編了前衛福部長陳時中曾說的「世界怎麼跟得上台灣？」狠酸了民進黨一番。

蔡正元今（22）日在臉書發文提到，剛當選紐約州新科聯邦眾議員的George Santos，從民主黨手中幫共和黨多奪得一席，但被《紐約時報》調查出，其宣傳畢業自紐約市立大學學歷是假的，目前民主黨正集結重兵，要召開眾議院「紀律委員會」，決議要求Santos辭掉眾議員。

蔡正元感嘆，台灣近期也發生了幾起已被確認的「論文抄襲，學位撤銷」的假學歷案，但其中只有民眾黨籍前立委蔡壁如自行辭職，綠委蔡適應拒不辭職，桃園市長鄭文燦更被傳出是副閣揆可能人選，「最絕的是，民進黨說要修法，候選人不准填寫、宣傳學歷」。

蔡正元狠酸，這叫做「假學歷蓋牌術」，民進黨有專利抄襲必究，真的應驗了一個金句「台灣這麼強，美國怎麼跟得上？」