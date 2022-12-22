小學生作文偶爾會出現令人驚豔的作品，大陸一名小學生的作文《過期的牛奶》在網路上爆紅，不少網友看完眼眶泛淚，忍不住回憶起那個總是想把最好東西給自己的阿嬤，也有許多人驚嘆，小學生的文筆就這麼細膩動人，簡直不可置信。

搜狐號《舒晴教育》近日分享幾篇小學生寫的作文，其中一篇《過期的牛奶》在網上爆紅，讓不少網友們看完眼眶泛紅，紛紛想起自己的阿嬤，也難以相信，這篇文章竟然出自於一個小學生之手。

這篇感人的作文分為兩段，內容的第一段為「奶奶不識字，前幾天我去奶奶家看望她，奶奶拿了一盒牛奶給我喝，我下意識看了一眼保存期限，已經快過期三個月了。我就隨手把牛奶給扔了，還問奶奶，牛奶都過期了，為什麼還拿來喝？」

第二段則解釋了「過期牛奶」的來源，「奶奶聽完眼淚奪眶而出，低聲說：這是我給別人幫忙，別人送我的。我一直沒捨得喝，我想留給你喝，卻沒想到你大半年都沒有來，聽完我瞬間就哽咽了！」而老師看完這篇作文，給出100分滿分的好成績，並在下方文末寫下「常常回家看看吧！」的評語。