阿根廷球星梅西（Lionel Messi）經過多年奮戰，終於在上周風光拿下世界盃冠軍，梅西結束國家隊賽程之後，就要回到母球隊巴黎聖日耳曼（PSG）備戰下半球季，據法國媒體《巴黎人報》報導，梅西與巴黎聖日耳曼已經達成1年續約協定，雙方至少合作到2024年。

儘管年紀來到接近球員生涯末期的35歲，梅西依然保有良好競技狀態，先前有消息傳出明年合約到期後，梅西將會前往美職聯效力，而巴薩隆納也希望迎回這位當代球王，《巴黎人報》則表示，梅西此前一直專注在世界盃上，沒有確定自己的未來，如今艱辛奪下大力神盃，梅西將與巴黎聖日耳曼主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）及體育總監甘伯斯（Luis Campos）討論續約程序，希望在未來幾年隨著球隊奪下歐冠聯賽冠軍。

梅西本賽季為大巴黎出賽19場，繳出12球、14助攻的優異表現，就算梅西已經是高齡球員，大巴黎依然拿出最高誠意，代表他仍是世界上最出色的球員。此外梅西自從2015年之後，就未曾在歐冠聯賽拿下冠軍，那時他還在巴薩隆納效力，至於歐冠聯賽生涯進球榜上，梅西一共攻進129球，距離榜首C羅（Cristiano Ronaldo）還有11球差距，由於大巴黎在法甲橫行無阻，年年獲得歐冠資格並不是問題，梅西接下來有望超越C羅進球紀錄，而C羅目前仍在尋求新東家，在經過世界盃一蹋糊塗的表現後，歐洲列強已對他沒有太大興趣。

不過梅西續約也讓另一位球星姆巴佩（Kylian Mbappé）處境感到尷尬，大巴黎期待他與梅西、內馬（Neymar）攜手奮戰，只是傳出姆巴佩在今年夏天才完成續約不久就鬧離隊，且在世界盃不但無緣完成衛冕，還是被梅西給親手終結，有媒體預測他將再次尋求轉隊機會。