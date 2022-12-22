八點檔女星鄭仲茵曾出演《夜市人生》、《金家好媳婦》及《天之驕女》，惡女形象深植人心，她21日開車上國道，趕往外景錄影地時，身體居然痛到痙攣，但由於塞車無法靠邊等救護車，忍不住高喊：「好害怕撐不到」。

鄭仲茵21日在臉書透露國道發生的驚魂記，她表示一早開車上高速公路，準備前往外景地，卻碰上大塞車，沒想到突然開始胃痛，「痛到發抖、痛到痙攣、痛到冒冷汗，甚至呼吸困難，真的快撐不住了，我的手已經痛到又僵又麻到幾乎握不住方向盤了」，她原想打救護車卻被車陣困住，無法靠邊等待救援，當下只能不停深呼吸、盡量放鬆自己的情緒。

好在最終鄭仲茵平安無事抵達錄影現場，鬆了口氣喊：「連自己都難以置信的，我撐到惹」，之後她趕緊服藥，不適的症狀減輕許多，並且開心地完成了錄影工作，晚上還去找寶貝女兒吃飯，並PO出母女開心的合照，不過回想起此事仍心有餘悸：「一向報喜不報憂的，今天真的嚇到了，好害怕撐不到」。

貼文一出，演藝圈好友紛紛湧入留言區關心，女星況明潔說：「多多保重身體，這過程太嚇人了！」，台語歌手林良歡也說：「姐，不要太累、注意溫差，沒事就好」，演員劉致妤則建議她到醫院走一趟：「保重健康，看要不要去做一下檢查，安心一下。常胃痛的話，身邊帶著胃藥，一定要平安！」