新竹一名陳姓人妻婚後出軌蔡姓前男友，不料2人發生性行為後，男方態度轉趨冷淡，她自覺遭到冷落，憂鬱症病情因此加重。林姓人夫見妻子整天悶悶不樂，不知道自己被戴了綠帽，還每天全心全意地悉心照料，導致夜裡難以入睡，工作亦大受影響，得知真相後當場崩潰，氣得向小王提告，求償60萬元。

根據判決書，林男主張，他和陳女於民國109年2月19日結婚，雖因細故短暫離婚，旋於隔年6月24日再次結婚；2人復婚後，考量未成年子女想法，暫未同居，惟感情和睦，假日時常一起出遊，每日亦會以電話聯繫分享生活大小事，未料夫妻倆去年9月間發生爭吵，蔡男竟藉機私訊妻子，還邀請她到高雄遊玩。

人夫表示，妻子應邀至被告家中，2人1個月內2度發生性關係，但女方回新竹後，蔡男即稱受不了她一再提起當年往事，提出要冷靜一陣子，陳女自覺被欺騙感情，導致憂鬱病情加重。林男見狀，每天無微不至地照顧妻子，導致夜裡難以入睡，工作亦大受影響，後來才知道自己被戴綠帽，憤而求償60萬元。

高雄地院審酌，蔡男明知陳女為有配偶之人，竟仍與其發生2次性交之逾矩行為，依社會一般通念，已逾社會一般通念所能容忍之社交往來範圍行為，並足以破壞夫妻婚姻關係中，配偶應負之誠實義務，自屬侵害原告之配偶權，並屬侵害身分法益情節重大無誤，最終判處小王應賠償24萬元；可上訴。