中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平22日在大陸《環球時報》撰文指出，美國國務院發言人普萊斯19日發表涉南海問題聲明，聲稱美國支持菲律賓繼續呼籲中國尊重《聯合國海洋法公約》並履行2016年南海仲裁案裁決的法律義務。他說美國與菲律賓「站在一起」，維護「基於規則的國際秩序」。美國務院這份聲明明顯挑撥和「拉偏架」，以故意升溫南海局勢，盡管那樣根本不符合地區國家共同維護南海和平穩定這個最大公約數。與此同時，菲律賓總統府發言人20日對南沙群島相關區域中國船隻「不斷增多」的所謂擔憂不予置評，刻意保持低調，這與美方的高調回應形成鮮明對照。美方不是中菲南海爭議的當事方，但卻一直很「熱心腸」，背後目的不言自明。

許利平表示，2022年6月小馬可仕總統上台後明確表示不能用南海問題定義整個中菲關係，將繼續杜特蒂政府推動與中國合作的積極態勢，妥善管控南海分歧，尋求非政府間合作模式，推動南海能源聯合勘探。2023年1月初小馬可仕總統將訪問中國，中菲關係被認為可能就此迎來「新的黃金時代」，未來將有可能推動在南海合作開發等方面取得積極進展。中菲處理南海問題的實踐表明，中菲有智慧、有能力通過雙邊管道管控南海爭端，這是南海和平穩定的基礎。

許利平稱，2022年是《南海各方行為宣言》簽署20周年。「宣言」通過的20年中，南海和平穩定得到維護，中國和東協合作從「黃金10年」走向「鑽石10年」，享受到和平穩定的巨大紅利。2022年11月11日，中國和東協在金邊共同發布《紀念＜南海各方行為宣言＞簽署二十周年聯合聲明》。聲明強調，雙方共同致力於早日達成有效、富有實質內容、符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。

其實，制定「南海行為準則」是「宣言」的明確規定和要求，符合中國與東協國家的共同意願和需求。現在雙方通過雙軌思路，就「準則」進行多輪磋商。雖然受疫情等因素影響，「準則」磋商進展沒有達到預期目標，但磋商大方向沒有根本改變。

許利平強調，總之，南海問題不是中菲關係的全部，也不是中國和東協之間的問題，而是涉及地區和平穩定這個最大公約數。同時，部分域外國家尤其美國的破壞性介入或「關注」，無論出於何種目的，只會使南海問題更加複雜化和國際化，這與「宣言」精神不相符，也與「準則」磋商的目標不一致。

30多年來中國與東協合作的具體實踐已經證明，中國和東協有能力共同管控南海分歧，共同維護南海和平穩定，這不僅有利於地區繁榮發展，對世界的經濟增長也將起到重要推動作用。