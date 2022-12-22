小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸棄清零，過去3周中央與地方政府逐步鬆綁嚴格的防疫限制。標普最近預測，全球最大石油進口國中國明年的原油需求，將達每日1,570萬桶，比今年多出約70萬桶。若大陸熬過新冠疫情，油價料被推高到每桶121美元，但也同時警告，油市籠罩美國聯準會（Fed）決策等三大不確定因素，若全球經濟衰退，油價可能下探70美元。

【1】標普：大陸完全解封 油價看漲至121美元

能源專家耶金（Dan Yergin）20日表示，一旦中國完全解封經濟重新開放，他預測，油價將觸及每桶121美元。但也同時警告，油市籠罩美國聯準會（Fed）決策等三大不確定因素，若全球經濟衰退，油價可能下探70美元。

【2】明年元月3日起 入境大陸0＋3免隔離

歷經近三年嚴密防疫，大陸可望全面邊境解封。繼推出優化20條、「新十條」放寬防疫措施後，港媒21日披露，大陸自明年1月3日起，將不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，原本的「5+3」將優化為「0+3」，等同迎接全面開放。

【3】炒房最高重罰5,000萬

攸關打炒房的《平均地權條例》修正案，立法院內政委員會21日完成初審，祭出五重拳遏制炒房，不法炒房行為最高可重罰5,000萬罰鍰；在限制私法人購屋部分，如有特定用途可向內政部申請許可，且5年內不得移轉。朝野立委皆認同政院版修正案，僅針對嚴懲炒房定義拿掉空白授權條文，全案不必朝野協商，可望「開快車」，於2023年1月13日休會前完成三讀。

【4】國銀：日圓挺向120 民眾搶補

日本央行推出新貨幣政策之後，除了帶動日圓匯率強升，大型行庫內部更預期「日圓貶到盡頭了」，同時根據一般民眾換匯交易量最大的台銀最新統計，21日賣出近5.5億日圓的現鈔，和20日相較，增加近4成，同時比起上周平均每日賣出近3.5億的量，更多出快6成，顯見民眾對日圓近兩天的匯率表現「非常有感」，於是趕快回補日圓，以免之後「越買越貴」。

【5】幣圈又一家破產 盼挖礦賺錢還債

過去一年來加密幣行情每況愈下，能源價格一路飆漲，導致耗電量龐大的挖礦產業越來越難做。過去一年來Core股價跌幅超過98％。回顧去年7月Core借殼上市時，公司市值仍有43億美元，如今只剩7,800萬美元。