大安分局交通組黃姓警務員日前於下班時間和友人在大安區安和路某家音樂餐廳餐敘，未料席間黃男與友人在有醉意下，疑似言語騷擾性感網紅「布丁」，女方友人看不下去出面阻止，演變成雙方肢體衝突，雙方事後互告傷害。警方除依規定受理外，也針對黃男疑似性騷擾的部分，將黃員記過一次並依性騷擾防制條例，函送社會局續辦。

初步了解，黃男在下班後和2名友人前往大安區餐酒館進行餐敘，不料黃員同行友人疑似出言騷擾鄰桌女性的女性，遭騷擾的女性同行男性友人不滿出面制止拉扯，雙方瞬間演變成肢體衝突，黃男的友人鼻樑也因此遭一名「布丁」旗下歌手揮拳重擊，當場血流如注。

據了解，雙方事後鬧上安和路派出所互告傷害。「布丁」更怒對含員警在內的2名友人等怒提性騷擾告訴。

大安分局先表示，傷害案部分將依法函送檢方偵辦，至於員警涉嫌性騷擾部分，分局也先將黃員記過一次、函請法辦，申訴部分將依調查結果送交性騷擾調查會議審查後，逕送北市府社會局續辦。

大安分局強調，向來重視員警風紀及查察不法情事，並秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維護警察風紀。