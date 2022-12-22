大陸43歲女星秦嵐2018年在《延禧攻略》中飾演「富察皇后」一角再度翻紅，使她戲約與廣告、代言不斷，但近日卻爆出疑似與小10歲男星魏大勛合作《關於唐醫生的一切》搭上線，並到三亞旅遊、開房間，互動相當親密。對此，兩人都沒有出面說明，而他們周圍的工作人員也給出了「幽默的回應」，讓不少人猜測「應該是真的了」。

秦嵐與魏大勛自從不久前遭到大陸狗仔目擊在三亞不畏旁人眼光約會後，陸續被拍到多次同框的身影，但兩人始終沒有出面說明，戀情備受矚目。根據大陸媒體《娛樂小浪花er》報導，新浪娛樂的記者曾因兩人戀情求證女方工作人員，對方僅表示「我說什麼你們都會發出去，所以你們還是不要給我打這個電話比較好」不承認又不否認、真性情的回覆讓不少人會心一笑。

事後，媒體也果真將工作人員的一席話公開寫成報導，讓網友忍不住表示「所以還是發了」、「哈哈哈哈哈發了」、「笑死，回應了什麼都不說」、「這不是有講跟沒講一樣嗎？哈哈哈哈」、「大家一起來擺爛」、「工作人員挺明智的」；不過，部分網友看到新聞後反而更認定兩人的戀情，表示「說不說都一樣那肯定是真的了、「看來兩人是真的了，要不然假的早就說了」、「依照姊姊的性格，假的還能不澄清嗎？肯定是真的了」再度引發熱烈討論。