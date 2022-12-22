目前正「旋風」訪美的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於美東時間21日晚間7時30分（台灣時間22日上午8時30分），在美國國會兩院聯席會議發表演說，他在演說中呼籲美國繼續支持、援助，表示「你們的錢不是慈善事業」，同時也表示烏克蘭的和平倡議已獲拜登支持，鬆口可以舉行「和平峰會」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於美東時間22日晚間在美國國會發表演說。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，演說最大的消息是，他將表示願意在這個冬天舉行某種形式的和平峰會，以達成和平。

CNN引述消息人士指出，澤倫斯基將在演說中討論他稍早告訴美國總統拜登的和平方案，並表示願意在這個冬天舉行某種形式的和平峰會。但為了保護國家，他將持續尋求制裁、武器協助、經濟支援及正義，不過他強調，從未要求美軍在地面上的協助。

澤倫斯基以全英文對美國國會議員發表演說。

他在開場中表示，「儘管各種厄運、悲觀情景，烏克蘭沒有倒下，烏克蘭還活著。」

他說這個世界太過相互連結，以至於忽視了俄羅斯對烏克蘭的戰爭，「這場戰爭不能被凍結、被拖延，它也不能被忽視。」不過他也提到烏克蘭與美國在這場戰爭是盟友，「明年將會是轉捩點，就是烏克蘭的勇氣及美國的決心必須保證未來共同的自由。」

他談到訪美前前往烏東巴赫姆特市（Bakhmut）看到的前線景象，他指控俄羅斯士兵動用一切攻打巴赫姆特市，但巴赫姆特市仍屹立不搖，「烏克蘭頓巴斯挺住了。」

他談到美國及盟友的支持，對烏克蘭贏得戰爭「非常重要」，但武器仍不夠，「我們有火砲，是的，謝謝你們，但夠嗎？老實說，不太夠。」他呼籲美國繼續支持，並實現目標，「你們的錢並不是做公益，是在投資我們以最負責任方式處理的全球安全及民主。」

澤倫斯基也提到拜登支持他提出的10點和平計畫，補充表示每位國會議員都能協助實施，並且鬆口可以舉行和平峰會。「我們需要和平，是的，烏克蘭已經提出建議，我也和拜登總統討論過了我們的和平方案，為了我們的共同安全必須實施的10點…以及能夠舉行的峰會。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日贈予美國國會一面有著烏克蘭士兵簽名的烏克蘭國旗。（圖／美聯社）

「我很高興表示今天拜登總統支持我們的和平倡議，女士們、先生們，你們每一位都能協助執行，以確保美國的領導地位仍穩固…。」他也呼籲美國加強對俄羅斯制裁。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日贈予美國國會一面有著烏克蘭士兵簽名的烏克蘭國旗，裴洛西則回贈一面折疊的美國國旗。（圖／美聯社）

澤倫斯基在演說尾聲贈予美國國會一面有著多位烏克蘭士兵簽名的烏克蘭國旗，以感謝美國軍援烏克蘭。美國眾議院議長裴洛西則回贈一面折疊的美國國旗，這面國旗21日在美國國會大廈上飄揚。

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